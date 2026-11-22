Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 18:33h.

Fermín López vio la roja directa desde el banquillo del Barça

El uno por uno y las notas del Barcelona ante el Villarreal: Gerard Martín brilla en una remontada de tres suspensos

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El FC Barcelona se ha llevado el triunfo por 3-2 ante el Villarreal en el Camp Nou en un encuentro con remontada del equipo azulgrana y con una actuación arbitral de Hernández Hernández que no ha gustado a ningún equipo. Mientras Santi Comesaña se quejaba de que le pudo la presión por las protestas azulgranas, Hansi Flick lamentó que "siempre es lo mismo" con el canario a raíz de la expulsión de Fermín López, cuyo motivo ha desvelado el colegiado en el acta.

El onubense fue expulsado durante el encuentro en el Camp Nou por repetir "¡No me jodas!" reiteradamente al cuarto árbitro cuando se encontraba en el banquillo. El mediapunta ya había sido sustituido por Dani Olmo en la segunda parte después de haber anotado el empate cuando se produjeron estas protestas por un penalti no pitado sobre Anthony Gordon.

Según el acta arbitral de Alejandro Hernández Hernández, el centrocampista fue expulsado "por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión: ¡No me jodas!". El árbitro ha hecho constar en el acta que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja que le impedirá estar ante el Dépor el próximo fin de semana.

También fue expulsado el ayudante técnico del Villarreal Óscar Díaz González, mientras que Hansi Flick, su ayudante Markus Sorg y Arnau Blanco también fueron amonestados con amarilla. Además Hernández Hernández mostró nueve amarillas más, dos a Pau Navarro por lo que fue expulsado.

Las quejas de Hansi Flick y Santi Comesaña por el arbitraje

Tras el choque, en DAZN, Hansi Flick lamentó esta jugada sin saber aún qué había sucedido: "No lo sé qué pasó. Lo que sí sé es que el cuarto árbitro estaba constantemente pendiente de nuestro banquillo, sólo de nuestro banquillo. Para mí, en lugar de estar dando apoyo al árbitro de campo, No sé qué pasó, no sé qué dijo pero veremos si tenemos más información. Yo le pregunté a él pidiendo explicaciones y me enseñó tarjeta amarilla".

"Creo que siempre tenemos problemas con este árbitro, es así. Creo que, en general, estoy contento con los árbitros pero especialmente en el pasado en otros partidos con este árbitro siempre es lo mismo. Cuando ves algunas situaciones con Lamine, es normal que pida falta. Pero tenemos que aceptarlo y jugar mejor. Tenemos que ganar los partidos y jugar mejor, como en la segunda parte, para equilibrar eso", lamentó Flick sobre Hernández Hernández.

También acabó enfadado Santi Comesaña que, a pie de campo, se quejó de que el colegiado se haya dejado influir por las protestas del Barça: "Nos pasó lo mismo en el Bernabéu y nos ha pasado aquí. Al final, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. No quiero decir nada en contra de ellos ni en contra del Madrid en este caso pero, en la primera parte, hay siete jugadores del Barça protestándole al árbitro y yo creo que le afecta porque empieza la segunda parte y, en cinco minutos, saca dos tarjetas".

"Saca una tarjeta a Pau, no sé a quién sacó otra, te pita cuatro faltas seguidas cuando son súper dudosas, a mí me pita aquí que llego al balón y luego llega Fermín y la pita, luego el córner, que es duda pero pita córner cuando podía pitar puerta y nadie se había dado cuenta de que la ha tocado si la ha tocado, que es lo que dice él... Al final, no sé, le protestábamos eso. Yo le decía justo después del 1-2 o del 2-2: 'basta ya. Para ya de que te pueda la presión. Pita como estabas pitando la primera parte'. Eso le estaba protestando nada más", explicó el futbolista gallego del Villarreal.