Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 19:58h.

Flick cuenta con dos nuevas lesiones y dos regresos

Hansi Flick da un toque a Rodri Hernández, lamenta bajas y no le "importa" el Real Madrid

Compartir







El FC Barcelona se mide este domingo al Villarreal en el regreso tras el parón en un choque en el que, una jornada más, Hansi Flick tendrá problemas para completar su defensa por las bajas ahí acumuladas. Andreas Christensen ha caído lesionado y Pau Cubarsí arrastra molestias de la concentración con España pero el alemán recupera a Jules Koundé y a Eric García para volver a formar con una zaga inédita.

Ante todos estos contratiempos y pensando también en la visita al Sabah en Champions del próximo miércoles, el técnico teutón podría apostar por una línea formada por Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Joao Cancelo ante el conjunto groguet en el Camp Nou. En caso de que el francés no llegue a tiempo físicamente para poder salir de inicio, las alternativas estarían en dos centrocampistas reconvertidos como Frenkie de Jong o Brian Fariñas. En el banquillo, además de Cubarsí y con Xavi Espart también descartado por lesión, esperaría un Alejandro Balde más fuera que dentro del equipo.

Así ve Hansi Flick la situación en la defensa del Barça

Sobre ello habló Hansi Flick en sala de prensa este sábado sin querer adelantar su once aunque sí confirmó estas bajas y regresos en la zaga: "No conozco mi plan, así que... No, todavía no. Sí, siempre es un poco diferente de lo que esperamos. Creo que Andreas estaba realmente en un buen momento. Por eso también decidimos, y él decidió, no ir con la selección, porque quería entrenar aquí. Creo que fue la decisión correcta. A principios de semana notó algo y es lo que hay. Así que estará fuera quizá dos partidos. Cuba también tuvo algunos problemas durante su estancia con la selección y tenemos que cuidarlo. No es nada importante pero es algo de lo que tenemos que ocuparnos. Así que quizá esté en el banquillo mañana y después veremos qué pasa, si viaja con nosotros a Bakú. Ya lo veremos".

"Pero Jules está de vuelta, estoy feliz por ello. Eric también está de vuelta. Así que es lo que hay: dos jugadores más disponibles y otros dos, o quizá uno y medio, fuera. Esta es la situación y tenemos que gestionarla. Cuando miras lo que ocurre en Europa, en las grandes ligas, todos los clubes tienen los mismos problemas. Tiene que ver con la carga de trabajo, con los partidos que disputan, y eso es lo que tenemos que valorar. Se trata de eso, intentamos gestionarlo de la manera correcta y esperamos estar haciendo un buen trabajo", analizó el alemán.

Flick lamentó la lesión de Andreas Christensen que el club anunció este mismo viernes pero no cree que esto influya en el mercado de invierno: "Sabéis que esto es algo que siempre debatimos pero la lesión de Andreas no influye en ello, porque conocemos esta situación. Y también forma parte de nuestro trabajo ayudarlo para que esté más cómodo. Esto es importante, que esté realmente para los partidos, que podamos contar con él. Está muy decepcionado, por supuesto. Para mí, cuando está en forma, es uno de los mejores centrales, y esto es lo que tenemos que valorar. Le apoyamos, le damos nuestro apoyo y también tenemos que ayudarlo, quizá, a mejorar un poco físicamente en este aspecto. Ese es nuestro trabajo, así que intentamos hacerlo. Pero, como pasaba antes con Cuba, hizo una temporada increíble, también una temporada pasada increíble, con el Mundial, y acumuló muchos minutos en muchos partidos y tiene 19 años. Así que ahora se trata de cuidarlo y eso es lo que queremos hacer".

PUEDE INTERESARTE Parte del vestuario del Barça no entiende que haya familiares que viajen junto al equipo

Sí estará Jules Koundé, a quien el entrenador del Barça ve incluso con opciones de salir de inicio: "Ya veremos pero está preparado para jugar. Siempre pasa lo mismo con las lesiones: Puedes decir que se necesita una o dos semanas, o dos o tres partidos, pero al final se trata de la evolución de lo que va pasando. No fue como esperábamos pero le dimos tiempo para recuperarse y volver, y ahora está preparado para jugar".

Por último, Hansi Flick se refirió a Frenkie de Jong, que ha dejado atrás sus problemas físicos y es una opción para jugar tanto en el centro del campo como en el lateral derecho, como en el choque del Metropolitano: "Ya veremos pero estoy muy contento con Frenkie. Ha vuelto y, por supuesto, notó algo y también fue una pequeña lesión. Pero está disponible para mañana y creo que esto es algo importante".