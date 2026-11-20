Joaquín Anduro 20 NOV 2026 - 21:41h.

Mikautadze no logra convertirse en el 'killer' que necesita el Villarreal.

Xavi Espart responde a Rodri, a la confianza de Flick y a la comparación con Lahm: "Yo no quiero"

Compartir







El Villlarreal busca acabar de un plumazo con las dudas de este arranque de temporada con la visita al líder, el Barcelona, en el choque del Camp Nou de este domingo tras el parón de selecciones. Un choque especial para Georges Mikautadze tras haber sido uno de los candidatos a reforzar el ataque azulgrana cuando se cayó la opción por Julián Álvarez e Íñigo Pérez espera que el georgiano se reivindique para cumplir "su sueño" siempre que eso beneficie a su equipo.

Este viernes, en sala de prensa, Íñigo valoraba así las críticas recibidas por el ariete en este arranque de campaña: "Yo pienso que, en este caso, la individualización de Mikautadze y lo que le sucede es un poco lo que le está pasando al equipo. Es decir, es un ejemplo, un símil muy claro de que todos vemos en el Villarreal y todos vemos en Mikautadze algo que sí, que es verdad y tal pero que no acaba de florecer".

PUEDE INTERESARTE Parte del vestuario del Barça no entiende que haya familiares que viajen junto al equipo

"Bueno, yo espero que, cuando esos jugadores encuentren el gol, encuentren ese nivel que ellos tienen y que todos vemos y que lo han demostrado además, el colectivo también se elevará y estaremos donde tenemos que estar. Pero como no me gusta hablar de hipótesis, lo que hay que hacer es ayudar a Mikautadze a que tenga ese nivel y que, si su sueño es jugar en un equipo grande, pues que lo consiga y que todos lo celebremos, previo éxito en el Villarreal CF", deseó el técnico del Villarreal.

Georges Mikautadze, criticado por la afición del Villarreal

El gran culebrón del pasado verano fue el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona pero, tras la negativa del Atlético de Madrid a la salida de la Araña al Camp Nou, Deco se fijó en otras opciones. Una de ellas fue el futbolista caucásico pero, finalmente, la operación no avanzó y se quedó en La Cerámica sin poder alcanzar aún su mejor nivel

Georges Mikautadze llegó al Villarreal el pasado verano en un traspaso cifrado con los últimos bonus en 31 millones de euros para convertirle en el futbolista más caro de la historia grogueta. Tras sus 16 goles en 44 partidos de la pasada campaña, en esta 26/27 el georgiano tampoco ha dado el paso adelante necesario por su equipo en el apartado anotador y apenas suma cinco dianas en 17 envites con cada vez más críticas por parte de la afición.