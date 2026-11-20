Joaquín Anduro 20 NOV 2026 - 15:30h.

España ha eliminado a Francia en tres torneos consecutivos

El reparto de minutos de España en toda la Nations League: así queda la clasificación

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La derrota de España ante Inglaterra supuso que la Roja pasara de ronda en la Nations League como segunda de grupo y el sorteo de este viernes ha deparado un duelo ante Francia en cuartos de final del torneo continental. Será el cuarto campeonato consecutivo en el que la Selección Española se mida a la gala, con Kylian Mbappé como estrella y, esta vez, con Zinedine Zidane a los mandos tras sustituir a Didier Deschamps. En su editorial en ElDesmarque de Cuatro, Manu Carreño ha avisado al extécnico y exjugador del Real Madrid con los tres últimos precedentes con los que los de Luis de la Fuente buscarán recuperarse del 2-3 ante los ingleses en el Metropolitano.