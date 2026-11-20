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España ya tiene rival para los cuartos de final de la Nations League
El reparto de minutos de España en toda la Nations League: así queda la clasificación
La ida se jugará en Mestalla
Unos días después del tropiezo frente a Inglaterra, España ya conoce a quién se enfrentará en la eliminatoria a partido doble de cuartos de final de la Nations League. El ganador obtendrá un billete para la Final Four que se disputa más adelante. El combinado que dirige Luis de la Fuente se verá las caras ante Francia, jugando la ida en Mestalla y la vuelta lejos de casa.
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