Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 12:33h.

El reparto de minutos de España en toda la Nations League: así queda la clasificación

La ida se jugará en Mestalla

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Unos días después del tropiezo frente a Inglaterra, España ya conoce a quién se enfrentará en la eliminatoria a partido doble de cuartos de final de la Nations League. El ganador obtendrá un billete para la Final Four que se disputa más adelante. El combinado que dirige Luis de la Fuente se verá las caras ante Francia, jugando la ida en Mestalla y la vuelta lejos de casa.