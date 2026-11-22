Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 17:58h.

Comesaña explicó el enfado del Villarreal con el arbitraje

Hansi Flick lamenta la expulsión de Fermín López y señala a Hernández Hernández: "Siempre es lo mismo con él"

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El Villarreal cayó derrotado en su visita al Barcelona por 3-2 después de un partido en el que los jugadores amarillos se pusieron con ventaja doble en el marcador y se vinieron abajo después del 1-2, tal y como sucedió ante el Liverpool. Así lo reconoció Santi Comesaña en DAZN, que lamentó también la actuación arbitral de Hernández Hernández al que acusa de permitir que le pudiera la presión ante las continuas quejas de los jugadores del Barça.

Santi Comesaña, tras el Barcelona-Villarreal

Análisis del partido: "Entramos muy bien al partido, sabíamos que íbamos a sufrir. Cuando marcas dos goles en el minuto 6 sabíamos que íbamos a sufrir en el Camp Nou. Aguantamos bien la primera parte y, obviamente, ellos iban a tener más el balón e iban a apretar más pero sabíamos que nosotros íbamos a tener las nuestras también si salíamos a la contra. Empezó la segunda parte y no salimos mal pero el gol psicológicamente nos mata porque ellos cogen confianza. En dos minutos hacen el empate y luego ya es más difícil. Contra un equipo así al final es mucho más fácil aguantarles que ir a apretarles y robarles el balón porque la aguantan y es mucho más complicado. Nos hacen el tercero y, de ahí al final, nos costó muchísimo. Nos pudieron hacer incluso más y tuvimos ahí alguna al final de arreón pero muy difícil. La segunda parte, mal, no nos puede hacer tanto daño un gol".

Calco del partido del Liverpool: "Eso parece, nos afecta demasiado, nos cambia el plan de partido cuando el míster nos dice que, pase lo que pase en el partido ,sigamos haciendo lo mismo. Pero nos cambia mucho psicológicamente, también la situación que tenemos ahora mismo en LALIGA tampoco nos ayuda. Nos crea esa pequeña ansiedad y, aunque no quieras, lo notas y, ante equipos así, lo acabas pagando.

Quejas arbitrales con el córner del 1-2: "Sí, parecía que no la había tocado nadie. Él decía que según el VAR sí pero no le estábamos reclamando eso. Empezó la segunda parte y nos pasó lo mismo en el Bernabéu y nos ha pasado aquí. Al final, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. No quiero decir nada en contra de ellos ni en contra del Madrid en este caso pero, en la primera parte, hay siete jugadores del Barça protestándole al árbitro y yo creo que le afecta porque empieza la segunda parte y, en cinco minutos, saca dos tarjetas. Saca una tarjeta a Pau, no sé a quién sacó otra, te pita cuatro faltas seguidas cuando son súper dudosas, a mí me pita aquí que llego al balón y luego llega Fermín y la pita, luego el córner, que es duda pero pita córner cuando podía pitar puerta y nadie se había dado cuenta de que la ha tocado si la ha tocado, que es lo que dice él... Al final, no sé, le protestábamos eso. Yo le decía justo después del 1-2 o del 2-2: 'basta ya. Para ya de que te pueda la presión. Pita como estabas pitando la primera parte'. Eso le estaba protestando nada más".