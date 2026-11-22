Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 17:17h.

Flick destacó el trabajo de los laterales más allá de la actuación arbitral

El uno por uno y las notas del Barcelona ante el Villarreal: Gerard Martín brilla en una remontada de tres suspensos

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El FC Barcelona mantiene el liderato de LALIGA EA Sports después de su remontada por 3-2 al Villarreal en un partido en el Camp Nou en el que los de Hansi Flick remontaron tras dos errores iniciales. El técnico alemán celebró la reacción y señaló la importancia de los laterales además de quejarse por las decisiones del árbitro, Hernández Hernández, después de la expulsión de Fermín López y con el historial con el canario en una actuación que tampoco gustó en el equipo amarillo.

Hansi Flick, tras el Barcelona-Villarreal

Análisis del partido: "En las dos primeras acciones nos marcaron y fue claro el hecho de que cometimos errores por los que encajamos los goles. En la primera parte, con dos goles atrás, ya jugamos mejor e intentamos marcar con grandes ocasiones y buenas oportunidades para anotar como el penalti. Estoy contento porque, en la segunda parte, jugamos mejor y con mejor estructura. Creo que merecimos ganar hoy.

Expulsión de Fermín López: "No lo sé qué pasó. Lo que sí sé es que el cuarto árbitro estaba constantemente pendiente de nuestro banquillo, sólo de nuestro banquillo. Para mí, en lugar de estar dando apoyo al árbitro de campo, No sé qué pasó, no sé qué dijo pero veremos si tenemos más información. Yo le pregunté a él pidiendo explicaciones y me enseñó tarjeta amarilla".

Importancia de Eric García y Cancelo en los laterales: "Partido muy bueno, sí. En el fútbol moderno, los laterales son muy importantes, ya no sólo para defender, también para atacar. Su juego, especialmente en la segunda parte, fue excelente y nos ayudaron a la remontada.

Qué hizo Fermín en la expulsión y acusaciones de Comesaña de presión del Barça al árbitros: "No lo sé. Me concentré en lo que pasaba sobre el campo, que hoy había muchas cosas que analizar y ver y apoyé al equipo sobre el campo. Creo que siempre tenemos problemas con este árbitro, es así. Creo que, en general, estoy contento con los árbitros pero especialmente en el pasado en otros partidos con este árbitro siempre es lo mismo. Cuando ves algunas situaciones con Lamine, es normal que pida falta. Pero tenemos que aceptarlo y jugar mejor. Tenemos que ganar los partidos y jugar mejor, como en la segunda parte, para equilibrar eso".