Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 12:43h.

Así salen Hansi Flick e Íñigo Pérez

Hansi Flick da un toque a Rodri Hernández, lamenta bajas y no le "importa" el Real Madrid

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El domingo futbolístico en la jornada 13 de LALIGA EA Sports arranca en el Camp Nou con el duelo entre dos equipos de Champions League como el FC Barcelona y el Villarreal CF antes de viajar a Armenia y República Checa, respectivamente. Los de Hansi Flick quieren mantener la línea de la victoria en el Metropolitano con ausencias en defensa y los de Íñigo Pérez una victoria que al fin enderece el rumbo del proyecto en un choque con estos onces confirmados.

En el Barça, Andreas Christensen se ha convertido en la última baja de una defensa que ha sufrido numerosos problemas durante esta campaña en forma de problemas físicos y donde tampoco podrá estar Xavi Espart, además de Rodri en el centro del campo y Roony Bardghji en la delantera. Los que sí regresan son Jules Koundé y Eric García, con la titularidad para este último, así como Frenkie de Jong en el lateral derecho tras sus molestias con los Países Bajos con Pau Cubarsí esperando en el banquillo para recuperarse de una sobrecarga.

Marc Bernal será el encargado de ocupar en el centro del campo el teórico puesto de Rodri flanqueando a Pedri y a Fermín López. La otra novedad llegará en la delantera, con Karim Adeyemi sustituyendo a Anthony Gordon para acompañar a Lamine Yamal y Raphinha.

Por parte del Villarreal, Íñigo Pérez llega también con cuatro bajas por lesión, con la de Alassane Diatta de larga duración acompañando a Juan Foyth, Ilias Akhomach y Gerard Moreno, cuyo alcance no se da a conocer por parte del club. Sin el internacional español, Georges Mikautadze y Tani Oluwaseyi seguirán ocupando el ataque por delante de Ayoze Pérez.

Con respecto a la victoria frente al Getafe, el técnico del cuadro groguet apenas introduce tres novedades, arrancando por la vuelta de Santi Comesaña a la medular en lugar del canterano Carlos Macià. En defensa, Alex Freeman reemplaza a Santiago Mouriño dentro de la rotación que mantienen ambos laterales y Pau Navarro ocupará el puesto en el eje central junto a Renato Veiga en el que jugó Logan Costa en La Cerámica.

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Alineaciones confirmadas del Barcelona-Villarreal

XI del Barça: Joan García; Frenkie de Jong, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

XI del Villarreal: Péter Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesaña, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi.