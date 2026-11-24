Rueda de prensa previa al Sabah - Barcelona

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Frenkie de Jong, jugador del FC Barcelona, ha acompañado este martes a Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el Sabah, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. El centrocampista ha querido dejar claro su posición ideal dentro del campo, ha hablado del rival y también ha reflexionado sobre el favoritismo para ganar la Champions.

Qué sabes del Sabah y la importancia de empezar bien: "Es importante en todos los partidos. El Sabah intenta jugar desde atrás, bastante bien. Tenemos que estar bien para ganarles".

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Lesión, críticas y sin brazalete de capitán por Flick: "He hablado mucho de la lesión y el verano, no quiero volver a entrar ahí. Mi relación con el míster es buena, me encuentro bien, fuerte. Intento enfocarme en lo de ahora".

Menos titular con la llegada de Rodrigo: "No. He tenido la lesión, ahora he vuelto, me encuentro muy bien. Vamos a ver cómo acaba, tengo confianza en mí mismo. Estoy bien, lo estoy demostrando. Claro que quiero ser titular, como siempre".

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Desconexión inicial ante el Villarreal: "No es un tema. Íbamos perdiendo 0-2 a los 7 minutos. Un fallo técnico el primero y golazo, el otro una ocasión que no es fácil. Fuera de eso, no generaron mucho y nosotros sí. Fue una victoria muy merecida. No es un tema de empezar mal los partidos, no lo pienso".

Oportunidad sin Lamine: "Se va a notar siempre si no está, es un jugador con un talento extraordinario que genera mucho peligro y ocasiones él solo de jugadas que normalmente no tienen peligro. Cuando no está se nota seguro, pero tenemos una plantilla llena de talento y jugadores muy buenos y espero que seamos capaces de ganar sin él".

Polivalencia y cómo te encuentras: "Me encuentro muy bien, fuerte, con confianza. En el Barça siempre tienes que demostrar lo que vales. Me considero centrocampista, todo el mundo lo sabe y es donde mejor estoy, pero si el equipo o el míster consideran y me necesitan en otra posición, lo haré".

Cómo te dijo Flick que ibas a ser central: "En algún entreno me había puesto de central ya para ver qué tal. Ese día ante el Alavés pensó que me necesitaba y ahí es donde empezó todo".

¿Plantilla para ganar la Champions?: "Los últimos años estamos compitiendo bien en Champions y cada año tengo la sensación de que tenemos que ganarla y va a ser el objetivo, es siempre la exigencia. Este año no es nada diferente. Tenemos más experiencia como equipo, llevamos juntos más tiempo. Es el objetivo, pero no sería un fracaso o mala temporada si no la ganamos. Hay al menos seis equipos más con el mismo objetivo, pero tenemos la confianza de que podemos competirla y de que somos capaces. De momento, el PSG es el favorito tras ganar las dos últimas y nos ha ganado esta temporada. Tenemos que mejorar y demostrar que somos mejores".

El calendario y la carga de partidos: "Estamos habituados a jugar muchos partidos. Normalmente, tenemos dos o tres partidos por semana. Estamos preparados y también nos gusta jugar este tipo de partidos de Champions. Nos vamos cansandos, pero estamos bien".

Su lesión en pretemporada: "Lo he dicho muchas veces. Los momentos en que la gente no está conmigo son cuando no juego. Cuando estuve lesionado fue difícil volver, pero toda la gente del club me apoyó. Trato de disfrutar del fútbol".