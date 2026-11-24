Redacción ElDesmarque 24 NOV 2026 - 11:24h.

En el vídeo muestran la emoción y tensión vivida en el último partido

Parte médico de Lamine Yamal y tiempo de baja confirmado

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El FC Barcelona ganó este fin de semana al Villareal en el Camp Nou, un partido intenso envuelto por las polémicas arbitrales y que acabó con Fermín expulsado por roja directa. El encuentro no se lo quisieron perder los familiares y amigos de Lamine Yamal, que a través de un vídeo publicado en Instagram por Sheila Ebana, madre del jugador del Barça, muestran las emociones vividas durante el encuentro.

La familia más mediática

En el Mundial del pasado verano, en el que la Selección Española terminó alzándose con el título, Keyne, hermano del jugador del Barça, se volvió una estrella más al enamorar a la gente por su desparpajo. Ahora, la madre del delantero, ha compartido divertidos momentos, desde sus elecciones de outfit hasta todo lo que comen durante el partido. En el vídeo nos muestra cómo se divierten, a pesar de la tensión por el marcador inicial, ya que los de Hansi Flick perdían por 0-2. Con todo, confiaban en la remontada y la guineana declaraba "si he conseguido aguantar la final de un Mundial, esto no es nada". Entre risas y saltos de alegría terminaban celebrando el resultado final.

Uno de los amigos de Lamine Yamal decía "en el próximo vídeo más y mejor", pero está por ver cuando será el siguiente, ya que el joven acabó el encuentro con molestias en su tobillo derecho. El equipo catalán ha comunicado que, por precaución, el jugador será baja en el próximo partido contra el Sabah. Cabe recordar, que el futbolista ya se perdió el España-Chequia hace apenas dos semanas por molestias en su rodilla derecha. Está por ver si se reincorporará para al partido frente al Deportivo de A Coruña el próximo domingo y vuelve a deleitar a los aficionados con su talento.