Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 23:02h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

El primer mensaje de Rafa Nadal como directivo del Real Madrid: "Voy a seguir por muchos años"

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El Real Madrid se llevó el triunfo por 2-1 ante el Celta de Vigo en un partido que se complicó desde el arranque y que obligó a la remontada final. Pablo Durán marcó tras un desajuste defensivo en una mala primera mitad merengue con Kylian Mbappé mandando un penalti a las nubes delante de Rafa Nadal, nombrado nuevo directivo blanco. Los cambios de Mourinho revolucionaron el encuentro, sobre todo la entrada de un Vinicius clave en los goles de Jude Bellingham y de Carlos Espí, de nuevo salvador.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 13 de LALIGA EA Sports.

Thibaut Courtois [8]: Tuvo dos acciones clave, con un paradón a Swedberg aún en la primera mitad y una mano abajo a Pablo Durán que provocaría la contra del tanto del empate de Bellingham. Fundamental, una vez más.

Trent Alexander-Arnold [3]: Dejó un amplio hueco por la banda derecha por el que llegó el balón con el que el Celta se adelantó en el Santiago Bernabéu. Aprovechó para mal la oportunidad de salir en el once y fue sustituido antes de la hora de partido por Fede Valverde.

Dean Huijsen [7]: El mejor de la línea defensiva, con trabajo extra para tapar los numerosos huecos que aparecían en la defensa madridista más allá de intentar frenar los ataques que llegaban por su costado.

Ibrahima Konaté [6]: No estuvo atento a seguir la marca de Pablo Durán y Camavinga no llegó después a evitar el 0-1 pero después se entonó y evitó un mano a mano de Ferran Jutglà ante Courtois.

Álvaro Carreras [4]: Partido gris del lateral sin llegar a tener la incidencia ofensiva que necesitaba el Real Madrid a la hora de volcarse con todo en busca de la remontada. Sigue lejos de ser competencia real para Cucurella.

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Eduardo Camavinga [5]: Fue de menos a más el francés, que pasó de estar perdido en el arranque del partido a sostener el juego madridista cuando sus compañeros estaban volcados en busca de darle la vuelta al marcador.

Bernardo Silva [3]: El luso no logró entrar en el partido en ningún momento y estuvo muy lejos de las zonas en las que el Real Madrid le necesitaba para poder montar las jugadas de ataque.

Arda Güler [6]: Intentó echarse el equipo a la espalda cuando más le costaba al Real Madrid en la primera mitad pero no logró encontrar a sus compañeros en zonas de peligro. Menos protagonismo en la segunda parte, aunque finalizó como pivote sin problemas.

Jude Bellingham [9]: Sostuvo al Real Madrid en los peores momentos y fue clave con su trallazo abajo para igualar el partido y con una espectacular carrera desde atrás para llevar la pelota al área en el 2-1. En defensa cumplió como suele ser habitual.

Yan Diomande [4]: Se impuso a Vinicius en la pelea por la titularidad por la vuelta del brasileño pero esta vez no pudo brillar sobre el terreno de juego sin crear peligro más allá de un par de acciones puntuales como la del penalti fallado por Mbappé.

Kylian Mbappé [4]: Mal partido del francés a pesar de la asistencia en el 1-1 con un penalti fallado que él mismo provocó y con pocas ocasiones sin poder aprovechar los balones que le llegaron cerca del área.

Sustituciones de José Mourinho en el Real Madrid-Celta

Fede Valverde [6]: Ayudó con sus incorporaciones desde la banda derecha a darle la vuelta al marcador cerrando bien atrás y llevando la pelota arriba.

Marc Cucurella [7]: Nada más salir ya evidenció que no tiene nada que ver la intensidad que le aporta al equipo con la de Álvaro Carreras. Ayudó a que el Real Madrid le metiera una marcha más en busca de la remontada.

Vinicius Jr. [9]: Se reivindicó el brasileño después de salir con 0-1 en el marcador y realizar la conducción previa al tanto de Bellingham y poner el centro para que Carlos Espí hiciera el segundo. Se quedó sin asistencia después de que Radu evitara el gol de Endrick.

Endrick [6]: El joven futbolista sigue demostrando que no será por ganas y e intentó desde la banda derecha generar pelotas de peligro. Radu evitó con un paradón en el mano a mano que se fuera con gol.

Carlos Espí [9]: Una vez más, salvador para el Real Madrid con un gol de '9' puro al rematar, por dos veces, el centro de Vinicius para hacer el 2-1.