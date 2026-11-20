Lucas Gatti 20 NOV 2026 - 18:32h.

Pochettino quiere a Nico Paz para liderar su Manchester United

Nico Paz, en su mejor momento: números que lo ponen a la altura de Lamine Yamal y con el objetivo de ser el heredero de Messi

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La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United podría tener un efecto directo en el futuro de Nico Paz. El entrenador argentino, que asumió oficialmente el miércoles 18 de noviembre después de finalizar su ciclo al frente de la selección de Estados Unidos, tendría al mediocampista del Como 1907 como uno de sus principales pedidos para reforzar el equipo. Una posibilidad que empieza a tomar fuerza en Old Trafford, aunque existe un obstáculo importante: el Real Madrid tiene previsto recuperar al futbolista en junio de 2027 mediante una opción de recompra de 80 millones de euros.

El director técnico inicia una nueva etapa en uno de los clubes más importantes de Inglaterra, con la misión de reconstruir un equipo que atraviesa una temporada complicada. Después de la salida de Michael Carrick, el argentino aceptó el desafío de conducir a los Diablos Rojos y ya empieza a delinear los futbolistas que pretende incorporar para desarrollar su proyecto futbolístico.

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En ese escenario aparece Nico Paz, una de las grandes figuras argentinas del fútbol europeo, que se destaca en su selección. El volante ofensivo del Como reúne características que encajan en la idea de juego del entrenador: creatividad, capacidad para asociarse, visión de juego, llegada al área y facilidad para generar situaciones de peligro. Su crecimiento en Italia y sus actuaciones en la Albiceleste despertaron el interés de varios equipos importantes del continente.

En ese marco, Pochettino podría impulsar su llegada y convertirlo en una prioridad para el próximo mercado de pases. La posibilidad de contar con un compatriota y futbolista de proyección internacional sería una alternativa para fortalecer el mediocampo del United y comenzar a construir una nueva identidad futbolística. Hoy, no existe un interés concreto, contacto ni negociación por Paz, sino un gusto personal del nuevo entrenador. Pero existe una conexión entre el entorno de Pochettino y el futbolista, ya que el representante del técnico (Mariano Aguilar) trabaja en la agencia que representa a Nico Paz.

Sin embargo, la operación tiene una dificultad considerable, porque la Casa Blanca conserva una opción unilateral de recompra sobre los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028. El acuerdo con el conjunto italiano, oficializado el 29 de junio de 2026, establece que el Como se queda con el jugador mientras la institución española mantiene la posibilidad de recuperarlo por 80 millones de euros durante el verano europeo de 2027. Allegados al jugador de 22 años le aseguran a ElDesmarque que “es factible que vuelve al Real, pero en el Madrid nunca se sabe”, abriendo la puerta a un posible regreso al club donde nació futbolísticamente.

El Real Madrid no quiere perder a Nico Paz

La decisión de los dirigentes madridistas es volver a contar con el futbolista, al que consideran una apuesta para el futuro de la institución. De esta manera, el Manchester United no solamente deberá competir con otros clubes interesados, sino también con la posición privilegiada que tiene el Real Madrid sobre el futuro del argentino.

La operación que permitió al equipo italiano quedarse con la totalidad de los derechos del mediocampista también fue importante. Desembolsó 60 millones de euros y consiguió asegurarse su continuidad para la temporada 2026-2027. A cambio, el Real Madrid negoció una nueva cláusula de recompra que le permitirá recuperarlo por una cifra considerablemente superior a la que había establecido en el acuerdo original.

Así, el futuro de Nico Paz empieza a cruzarse con dos gigantes del fútbol europeo. Por un lado, Pochettino podría encontrar en el argentino una pieza fundamental para su nuevo Manchester United. Por el otro, el Real Madrid mantiene una herramienta contractual para recuperarlo y volver a incorporarlo a su proyecto. El Como, mientras tanto, disfruta de su talento y sabe que el próximo verano europeo podría convertirse en protagonista de una nueva negociación millonaria.