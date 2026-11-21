Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 21:56h.

Rafa Nadal se echó las manos a la cabeza con el penalti fallado por Mbappé

El primer mensaje de Rafa Nadal como directivo del Real Madrid: "Voy a seguir por muchos años"

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El Real Madrid volvía a los terrenos de juego en el partido ante el Celta tras el parón y, del mejor momento de los de José Mourinho, se pasó a una mala primera mitad con gol de Pablo Durán para los gallegos que incluso provocó silbidos en el Santiago Bernabéu. Para colmo, Kylian Mbappé falló un penalti que él mismo provocó mandando la pelota muy alta y provocando la reacción de Rafa Nadal, presente en el palco como flamante nuevo directivo blanco.

En una jugada por banda izquierda, Yan Diomande se la puso a la entrada del atacante francés y Javi Rodríguez le agarró impidiéndole que rematara hacia la portería celeste. No es fácil ver fallar a Mbappé pero el lanzamiento del internacional galo se marchó muy por encima de la meta de Radu impidiendo que el empate subiera al marcador.

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Todo el Santiago Bernabéu se echó las manos a la cabeza después del fallo de Kylian, incluyendo a Rafa Nadal. El manacorí estrenaba su nuevo cargo en la Junta Directiva merengue y dejó esta curiosa reacción sin poder creer que un goleador como el francés mandase así la pelota desde los 11 metros.

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Rafa Nadal, nuevo miembro de la Junta Direectiva del Real Madrid

Este sábado, la Asamblea General Extraordinaria del Real Madrid aprobó el nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva madridista propuesto por Florentino Pérez por casi unanimidad. El extenista compareció y agradeció el apoyo de todos los allí presentes tras darse un baño de masas prometiendo estar "muchos años".

"El Real Madrid es una marca global. Para cada persona que lo representa, la responsabilidad es infinita. La asumo con total humildad y la máxima ilusión de poder aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club el mejor del mundo. Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito. Muchísimas gracias a todos y ¡hala Madrid!", declaró el balear.