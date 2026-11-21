Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 19:44h.

Así salen José Mourinho y Claudio Giráldez

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El Santiago Bernabéu acoge este sábado el choque entre el Real Madrid y el Celta de Vigo correspondiente a la jornada 13 de LALIGA EA Sports con el recuerdo del triunfo celeste la temporada pasada. Ahora, José Mourinho llega con el equipo blanco en el mejor momento de la temporada y Claudio Giráldez en busca del gol que han perdido los suyos con la baja de Borja Iglesias de cara a un encuentro con estos onces confirmados.

En el Real Madrid, la gran duda estaba en si Mou apostaría por Vinicius Jr. como titular una vez cumplida su sanción de cuatro partidos pero el técnico portugués finalmente ha mantenido en la titularidad a Yan Diomande por banda izquierda. El brasileño, que ha recuperado sensaciones con sus goles con Brasil, tendrá que esperar su turno desde el banquillo en un once titular con varias modificaciones.

José Mourinho le da descanso ante el Celta a tres titulares fijos como Fede Valverde, Marc Cucurella y Aurélien Tchouaméni pensando también en la visita del PSV Eindhoven al Santiago Bernabéu en Champions del próximo martes. Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras ocuparán los laterales y Eduardo Camavinga será el encargado de formar junto a Bernardo Silva en la medular merengue.

En el Celta, Giráldez cuenta con la baja ya mencionada del Panda por lesión junto a Carl Starfelt y Miguel Román, que podrían regresar ya en los próximos encuentros. También con un choque clave ante el Bournemouth en Balaídos el próximo jueves correspondiente a la Europa League, el técnico de Porriño mantiene sus habituales rotaciones en la formación inicial.

Con respecto al último once liguero, en casa ante el Levante hace dos semanas, Claudio introduce hasta cinco modificaciones arrancando desde la defensa con el regreso de Yoel Lago y con Javi Galán en la banda zurda pasando Sergio Carreira a la derecha. En la medular, Hugo Burcio acompañará a Ilaix Moriba y, en ataque, Pablo Durán estará flanqueado por Hugo Álvarez y Williot Swedberg, el autor de los dos tantos en el triunfo olívico en Chamartín de la pasada campaña.

Alineaciones confirmadas del Real Madrid-Celta de Vigo

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.

XI del Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Burcio, Ilaix Moriba, Javi Galán; Hugo Álvarez, Pablo Durán, Williot Swedberg.