Claudio Giráldez decide qué hacer en el mercado de invierno y no quiere "regalarle nada" a Iago Aspas
El entrenador celeste analiza una nueva visita al Bernabéu
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Claudio Giráldez compareció este viernes en sala de prensa. El técnico porriñés, que ya sabe cómo realizar la difícil hazaña de asaltar el Bernabéu, analiza ante los medios el buen momento por el que atraviesa el Real Madrid de José Mourinho. Durante su rueda de prensa, el entrenador del Celta de Vigo también habló de nombres propios.
Las palabras de Claudio Giráldez antes del Real Madrid - Celta
Su repaso de la convocatoria. "Recuperamos a Jones y Álvaro. Ilaix también está a disposición que venía con molestias. También habéis visto a los tres lesionados correr en el campo con mejores sensaciones. Miguel, Borja y Starfelt tienen pruebas y a partir de ellas veremos cuándo puede ser la reincorporación con el grupo".
Plazo de recuperación de Borja Iglesias. "Va a andar ahí, jueves va a ser un poco pronto, pero a ver si para el fin de semana podemos recuperar alguno. Creo que Starfelt está prácticamente ya y Borja y Miguel serán los que se incorporen después".
Las opciones de ganar en el Bernabéu. "Yo veo al equipo con la sensación de que puede ganar, como todos los partidos. Es algo que me gusta y que no siempre percibí cuando dirigía al equipo. La victoria el año pasado allí o en el Wanda nos da la autoestima para poder afrontarlo así, pero eso no quita que sea extremadamente complicado".
Cómo ganar sin Borja. "Hacemos un partidazo en Lyon... sin Borja. Por ponerte otro ejemplo de un partido con características que pueden ser parecidas. Hemos jugado sin él, sin Iago Aspas y creo que el equipo es capaz de tener recursos distintos".
Un sustituto para Borja Iglesias. "Tenemos una plantilla compensada, hablar de mercado ahora es pronto. Si tenemos una baja de larga duración nos tendremos que reforzar, aunque no creo que sea el caso de Borja. Esperemos que, estamos hablando de semanas, esté pronto de vuelta".
Iago Aspas. "Desde la naturalidad y coherencia. Lo primero por lo que estoy aquí es para que el Celta gane partido y para que la gente esté orgullosa. Cuando considero que eso está a salvo, y considero que el equipo puede ser competitivo, mi primera opción siempre es Iago. Pero repito, nunca voy a regalarle nada a Iago, si se lo damos es porque creemos que es mejor para el equipo".