Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 17:58h.

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El canterano atraviesa su mejor momento futbolístico

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Javi Rodríguez atraviesa una etapa dulce de su carrera. El joven canterano del Celta se ha asentado en la defensa celeste a base de buenas actuaciones. Tanto en tareas defensivas como en ataque ha mostrado su gran compromiso. Fruto de ello acumula varios tantos que le han dado puntos a su equipo. La recompensa le ha llegado en forma de renovación y de convocatoria con la selección.

Fue hace unas semanas cuando Javi Rodríguez y el Celta ampliaron su vinculación hasta 2030, una fecha que ambas partes esperan ampliar con el paso del tiempo. Hasta la fecha de su renovación, los rumores sobre su futuro no cesaban y tanto el jugador como su representante decidieron tomar una determinación importante para su tranquilidad.

Durante una entrevista en Radio Marca, Javi Rodríguez contó el pacto al que había llegado con su representante para abstraerse de los rumores de mercado, que comenzaron a crecer a medida que su nivel aumentaba. Ambos partes llegaron a la conclusión de que lo mejor era que la información no le llegase. "Yo le digo que no me cuente prácticamente nada. Sí que es verdad que cuando el mercado estaba abierto y con el tema de la renovación y tal, sí que me costó un poco arrancar, jugar y tener más continuidad. Luego, una vez ya renovado, con la cabeza más tranquila, sí que me ha ido bastante bien. Entonces, tanto él como yo sabemos que es mejor que lo sepa él y que yo esté a lo mío, centrarme en el fútbol y luego ya el futuro lo dirá", narró.

Las rotaciones de Giráldez

Javi Rodríguez asegura que el vestuario se mantiene muy unido y apoya las rotaciones de Claudio Giráldez para estar frescos en las tres competiciones. "Lo llevamos todos bastante bien. Sabemos cómo es el míster, que le gusta mucho rotar, y eso también es bueno para el equipo, para que todo el grupo se sienta importante y que no haya nadie titular ni nadie suplente. Somos todos una plantilla muy unida".