Joaquín Anduro 20 NOV 2026 - 22:37h.

Mou tiene que decidir el rol de Vinicius tras su vuelta

Manu Carreño plantea al Real Madrid la duda de muchos madridistas: "¿Y si llega una buena oferta por Vinicius?"

Compartir







El partido del Real Madrid ante el Celta de Vigo de este sábado en el Santiago Bernabéu supondrá el regreso de Vinicius a LALIGA EA Sports tras la sanción de cuatro partidos que sufrió por el tirón de pelos a Nathan Saliba y posteriores protestas en el choque contra el Villarreal. Mucho ha cambiado la situación desde entonces, con Yan Diomande asentado en el extremo zurdo y con una decisión a tomar por parte de José Mourinho que puede ser clave en el presente y futuro del club.

El futbolista marfileño llegó el pasado verano como una apuesta para los próximos años más que para tener un rendimiento inmediato, a pesar de su alto precio, pero ha tirado la puerta antes de tiempo. En el último mes ha sido un futbolista clave para que los merengues alcancen un gran nivel con golazos, desborde e incluso trabajo defensivo cuando ha tocado, como se demostró en el Clásico.

Todo lo contrario a la situación que vive Vinicius, que sigue en una cuesta abajo que no parece tener fin y, por primera vez, su puesto 'fijo' en el once del Real Madrid peligra. Ya no solo por estas ausencias en LALIGA EA Sports ya que, por el camino, ha jugado en Champions League muy lejos de lo que se espera de él con una confianza por los suelos evidenciada en que, cada vez, intenta menos regates (además de completar menos).

José Mourinho debe decidir mientras defiende a Vinicius

Con los dos atacantes disponibles para este sábado, el foco ahora apunta a José Mourinho y una decisión que puede marcar el futuro de Vinicius en el Real Madrid si es que, poco después de renovar, pasa a tener un rol secundario en el club. En sala de prensa, este viernes, el portugués ha analizado la situación de Vini restándole importancia a los minutos que pueda tener en uno u otro encuentro en particular.

"El inicio de temporada ha pasado, era verano y ahora es invierno. Este es el periodo que nos interesa, por lo tanto, tengo poco que decir a sus declaraciones. Lo importante es como se prepara para este periodo que es crítico y también la Copa del Rey está llegando. Viene una acumulación por anticipar el partido que deberíamos jugar en febrero, queremos obviamente un buen Vinicius, ese es el que esperamos", deseó Mou.

PUEDE INTERESARTE El cabreo de Vinicius tras el cambio de Ancelotti después de marcar un hat-trick a Singapur en 20 minutos

Mourinho, tras los buenos partidos de Vinicius con Brasil, ha vuelto a defender a su futbolista para que recobre esa confianza que ha perdido sobre el terreno de juego: "Titular, desde el banquillo, en la grada... da igual. Es una cosa extraña porque hace un par de semanas hablaban de Vinicius como si fuera el problema gigante que el Madrid tenía y después de meter goles contra Singapur y Japón ya no nos paramos de hablar de Vinicius y que tiene que jugar. Lo que digo desde hace semanas atrás es que es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos, le hemos intentado ayudar y es lo que vamos a seguir haciendo. Aquí no tenemos jugadores con privilegio ni que tengan que jugar por decreto. Otra cuestión, que también se extiende a otros jugadores, es este que se tiene que marchar porque juega poco... el Real Madrid tiene que tener una plantilla fuerte".