Fran Fuentes 20 NOV 2026 - 12:19h.

El portero belga cumplirá su décima temporada en el conjunto blanco

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Thibaut Courtois ha sido el siguiente en la lista de renovaciones del Real Madrid. Después de que el club anunciara a Arda Güler, el segundo de ellos fue Aurélien Tchouaméni, firmando también hasta el 2032. Y, aunque se hablaba de que Fede Valverde pordía ser el siguiente, lo cierto es que el portero ha sido el tercero en anunciarse durante esta semana de vuelta del parón de selecciones. De este modo, el belga, de 34 años firma por una temporada más. Es decir, hasta el 30 de junio del 2028, en la que será su décima temporada bajo los palos de la portería madridista.

Thibaut Courtois alarga su leyenda como portero del Real Madrid

De este modo, Thibaut Courtois aterrizó en el Real Madrid en el verano de 2018 procedente del Chelsea, después de haber defendido anteriormente las porterías del Genk y del Atlético de Madrid. Desde entonces, el guardameta belga se ha convertido en una de las piezas fundamentales del conjunto blanco y en uno de los mejores porteros de toda la historia. A lo largo de sus ocho temporadas en el Santiago Bernabéu (actualmente cumple su noveno curso), ha superado los 340 encuentros oficiales y ha sido protagonista de algunas de las noches más importantes del club. Su actuación más memorable llegó en la final de la Champions League de 2022 frente al Liverpool, en París. Courtois firmó una exhibición bajo palos, con nueve paradas, varias de ellas decisivas ante Mohamed Salah y Sadio Mané, para convertirse en el gran protagonista de la Decimocuarta y recibir el premio al mejor jugador del encuentro.

Su palmarés como madridista habla por sí solo: dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Un total de 14 títulos que reflejan su importancia en una de las etapas más exitosas de la entidad. También ha dejado actuaciones determinantes en otras grandes citas, como la final de la Champions de 2024 ante el Borussia Dortmund, en la que regresó a la titularidad después de una larga lesión. A nivel individual, su rendimiento también ha sido reconocido con el Trofeo Yashin de 2022 y el Trofeo Zamora de la temporada 2019/20.