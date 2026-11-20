Competicion:
El cabreo de Mourinho con su cuerpo técnico por los horarios en el entrenamiento
José Mourinho aclara el rol de Vinicius y responde a Endrick: "El Real Madrid es más importante"
Última sesión de trabajo antes de medirse al Celta
El entrenamiento previo al partido del Real Madrid frente al Celta estuvo marcado por la rueda de prensa de José Mourinho. El portugués también fue protagonista durante la sesión por un gesto que fue captado por las cámaras de ElDesmarque. Mou se señala el reloj en dirección a su cuerpo técnico para reclamarse mayor control horario en algunos ejercicios.
En el vídeo superior puedes ver la queja de Mourinho con su cuerpo técnico en el entrenamiento matinal del Madrid.