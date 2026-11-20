Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 11:42h.

José Mourinho aclara el rol de Vinicius y responde a Endrick: "El Real Madrid es más importante"

Última sesión de trabajo antes de medirse al Celta

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El entrenamiento previo al partido del Real Madrid frente al Celta estuvo marcado por la rueda de prensa de José Mourinho. El portugués también fue protagonista durante la sesión por un gesto que fue captado por las cámaras de ElDesmarque. Mou se señala el reloj en dirección a su cuerpo técnico para reclamarse mayor control horario en algunos ejercicios.