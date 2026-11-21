Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 18:16h.

Antonio Hidalgo se queja de las acusaciones por el gasto del Dépor en fichajes

El uno por uno del Deportivo de A Coruña ante el Alavés: lluvia de suspensos en Mendizorroza

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El Deportivo de A Coruña ha caído derrotado este sábado en el regreso a LALIGA EA Sports por 3-1 ante el Alavés en Mendizorroza en un mal partido que ha reconocido Antonio Hidalgo. El técnico catalán se ha mostrado muy enfadado en sala de prensa con el partido de los suyos y, además, se ha quejado de la falta sobre Loureiro en el 2-1 local y ha recordado el "músculo financiero" del cuadro vasco y que no sólo los coruñeses gastan.

Antonio Hidalgo, tras el Alavés-Deportivo

Valoración de la derrota del Dépor: " La valoración es bastante simple. Al final, ha habido un equipo que ha merecido ganar con absoluta justicia, que es un equipo que ha tenido una intensidad grande. Nos ha ganado todos los duelos o prácticamente todos. Con ese nivel de intensidad y de competitividad, en esta categoría no nos da y tenemos que ser conscientes de eso, en esa mejora. A partir de ahí, podemos ir hablando de situaciones que han ido pasando en el partido y que hemos sido capaces de igualar el partido. Con el penalti parado de Leo seguíamos dentro del partido pero luego sí que nos ha costado muchísimo en todo tipo de duelos. Nos han emparejado uno contra uno la primera línea, entonces nos ha costado una barbaridad encontrar a la gente de última línea. Pero todos los duelos, la segunda jugada, desde el primer minuto... eso ha sido así. Nos tenemos que mirar muy dentro para saber que el nivel de competitividad hay que elevarlo y tener un nivel de exigencia alto, sobre todo de necesidad de sumar cada semana, cuando te estás jugando la vida y puedas pensar que tienes una situación cómoda. Yo nunca lo veo así, siempre veo las cosas de otra manera y se lo tengo que transmitir a mis jugadores porque, si no, es complicado".

Falta de intensidad del Dépor: "Aquí hay siempre dos vertientes, que son el jugador y el entrenador. El entrenador seguramente hoy no ha acertado en muchísimas cosas y luego está la vertiente del jugador, que yo he sido jugador y sé cómo funciona y cómo te puedes encontrar recibiendo un gol en el minuto uno, en un partido muy incómodo, con un rival que se juega todo, que tiene una necesidad grande... La distancia de puntos, lo he dicho antes del partido, no era muy grande y parecía que nuestra situación era idílica y muy cómoda y la suya muy mala. Pero ahora, con sus tres puntos, nos pasan por delante. Tener la sensación de esa necesidad, esa sangre en los ojos constantemente, porque todo está muy igualado. Hay un nivel muy grande en un equipo como el Alavés, con jugadores de muchísimo talento, que fueron al mercado y se gastaron cinco o seis millones de euros por Boyé, otros tres por Toni, por Aleñá, por Denis... por todos los jugadores que lleva el Alavés mucho tiempo en la Primera División, con mucho músculo financiero también detrás porque al final solo parece que somos nosotros los que tenemos dinero y que gastamos. Al final, aquí todo el mundo gasta lo que cree y lo que puede. Y, a partir de ahí, reconocer la victoria del Alavés, que es la victoria de todos nosotros. Ha competido mejor y a lo siguiente".

Cambios de Hidalgo en el once: "Va más allá, pero al final, aquí hay que mirarse uno también dentro, porque es verdad que, cuando te ponen en el campo, tienes que competir. A partir de ahí, había jugadores que venían con sus selecciones, que habían viajado muchos kilómetros y entendíamos que era un riesgo grande, sobre todo ponerlos de inicio y perderlos durante mucho tiempo, porque la experiencia con algunos de ellos eso nos lo decía. Pero al final, evidentemente, puede haber cambios, puede haber situaciones de gente que lleve más tiempo sin jugar, gente que no tenga a lo mejor ese tiempo en una pareja de mediocentros, en una pareja de lateral y extremo... pero al final luego hay que competir. Luego entiendo que puede haber situaciones difíciles pero aquí tenemos que mejorar todos".

Polémica por posible falta en el 2-1 del Alavés: "Antes que nada, quiero decir que en esa pregunta que tú me vas a hacer yo no me quiero excusar en nada. Nos han ganado y nos han ganado bien. Al final, hay que ser honestos con lo que ha pasado, el árbitro no ha tenido ninguna incidencia en el resultado final. Sí que es cierto que te habría dejado más tiempo vivo y poder seguir luchando. Yo creo que luego el Alavés ha tenido suficientes acercamientos como para poder incluso ponerse en ese 2-1 algo antes. Para mí es falta clarísima, eso lo ha visto cualquiera: tú, yo y todos los que estamos en la sala. Que no le llame el VAR me parece difícil de entender, como esa situación del córner. Dicen que hay un triple toque o lo que sea. De la imagen que yo he visto en el banquillo, me parece que no es córner, porque es la situación que viene de la anterior. Eso es una situación que tú me preguntas y yo te contesto, pero al final hay un justo vencedor".

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Partidos de Leo Román y Lucas Noubi: "Leo tiene talento suficiente para demostrar lo que está demostrando. Lucas tiene que seguir aprendiendo cómo funciona esto, compitiendo todos los días para poder seguir rindiendo".

Mayor malestar de Antonio Hidalgo tras un partido esta temporada: "Cuando pierdo siempre estoy a disgusto. Hay que analizar muchas situaciones y hay derrotas y derrotas. Perder es una sensación fea pero, cuando perdemos, estamos todos jodidos".

Mensaje por el gasto del Alavés: "No, pero es un mensaje para todo el mundo, porque parece que aquí solo gasta el Dépor, y aquí está gastando todo el mundo. El Alavés lleva 10 años seguidos en Primera, entonces hay un límite salarial que se va repartiendo y hay unas amortizaciones que se van repartiendo. Nosotros somos recién llegados, con deuda cero, y entonces todas las amortizaciones que hay se van pasando en los siguientes años que vayan habiendo. A ver si cada uno, cuando va saliendo aquí a hablar del músculo financiero, parece que los demás están jugando otra liga. El tema es que, valgas uno, o cinco, o diez, al final tienes que competir. Eso nos pasa a todos. Entonces, en esas situaciones, tenemos que ser claros. Primero hay que igualar la intensidad y competitividad para poder igualar al rival, y a partir de ahí... Pero no es un mensaje para nadie, sino que hay que ponerlo en contexto, porque esto es algo recurrente cada semana, con todo el mundo que se sienta del rival. Pero, chico, no sé".

Estado de Aubameyang y regresos de Ede y Zakaria: "Bueno, a Auba yo creo que aún le falta para estar en ese 100% y, a partir de ahí, pues cuanto más minutos esté dentro del terreno de juego, más va a llegar a ese pico. Nos está dando esa situación de última línea, de ir al espacio, pero bueno, poco a poco iremos recuperando a gente, a Bright, a Zaka, que me parece que son los que faltan por volver".

Partido ante el Barça y Tourmalet en el final de año: "Sí, ahora vienen situaciones de partidos contra equipos de primer nivel mundial. Habrá que seguir compitiendo. Estamos en alerta y, a partir de ahí, competiremos cada partido que vaya viniendo".