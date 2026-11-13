Mario Soriano se adapta a la perfección a LALIGA EA SPORTS: entre los mejores mediocentros de la categoría

Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 15:11h.

El centrocampista madrileño ha dado el salto a la máxima categoría y ha caído de pie

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Una de las grandes incógnitas del Deportivo de A Coruña tras su regreso a LALIGA EA SPORTS era comprobar cómo responderían sus futbolistas al salto de categoría. Entre ellos, Mario Soriano aparecía como uno de los nombres propios a seguir después de convertirse en una pieza fundamental del equipo en Segunda División. Sin embargo, el centrocampista está demostrando que la Primera División tampoco se le queda grande y que tiene argumentos para aspirar a cotas todavía mayores.

Los números respaldan su buen estreno en la máxima categoría. Soriano suma dos goles y dos asistencias, unos registros que le sitúan entre los tres mejores centrocampistas de LALIGA EA SPORTS en ambos apartados. Pero su influencia en el juego va mucho más allá de las cifras ofensivas. En una muestra de 53 centrocampistas que superan los 500 minutos de competición recogida por WyScout, el futbolista del Dépor también destaca por su capacidad para intervenir en la circulación del balón, con un 92% de precisión en sus pases, el tercer mejor registro de su posición.

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Su protagonismo tampoco se limita a una estadística concreta. Soriano ocupa la cuarta posición en porcentaje de regates completados, con un 75%, es sexto en volumen de pases realizados por cada 90 minutos y quinto en jugadas clave. Un conjunto de indicadores que dibuja el perfil de un futbolista con capacidad para asociarse, superar líneas de presión y participar en la construcción ofensiva de su equipo.

Su rendimiento reciente refuerza todavía más esa sensación. En los últimos cinco encuentros, Soriano ha marcado dos goles, convirtiéndose en el centrocampista más goleador de la competición en ese periodo, dentro de una muestra de 45 jugadores que han disputado al menos 220 minutos. También mantiene una notable seguridad con balón, con un 92,3% de precisión en sus pases y un 95% en los pases cortos.

Todo ello confirma que el cambio de escenario no ha alterado su personalidad futbolística. Con 24 años, el madrileño está aprovechando la oportunidad de estrenarse en la élite para demostrar que puede competir al máximo nivel y que todavía tiene margen de crecimiento. Su adaptación a Primera está siendo especialmente convincente y, si mantiene esta progresión, su nombre puede empezar a aparecer en conversaciones que vayan mucho más allá de las necesidades del Deportivo.