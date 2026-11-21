Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 16:11h.

El central protestó públicamente la jugada

El uno por uno del Deportivo de A Coruña ante el Alavés: lluvia de suspensos en Mendizorroza

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La derrota del Deportivo de A Coruña en Mendizorroza no tiene justificación, pero Miguel Loureiro entiende que el 2-1 de Lucas Boyé no debió subir al luminoso. Con empate en el luminoso vitoriano, el delantero se aprovechó de sus brazos para ganar un duelo aéreo al central. A la postre, el cabezazo del delantero del Alavés acabó en el fondo de la red.

A pie de campo, y nada más finalizar el encuentro, el defensor herculino reveló qué le dijo el árbitro del encuentro. Pese a que el choque no se reanudó al instante, la revisión VAR no motivó la correción del trencilla.

La queja pública de Loureiro en Mendizorroza

Al término del encuentro, Miguel Loureiro clamó contra la falta de Lucas Boyé previa al 2-1 de este sábado. El zaguero del Deportivo de A Coruña, protestó públicamente la acción ante los micrófonos de Movistar Plus: "Para mí hay una jugada clave, que es la del segundo gol. Es una acción que siempre ha sido falta. El árbitro me ha dicho que un toque muy leve".

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No obstante, el defensor deportivista no ocultó el mal encuentro que realizó junto al resto de sus compañeros ante el Alavés. Loureiro hizo autocrítica antes de marcharse a la caseta: "No ha sido nuestro mejor partido. Tienen gente muy potente arriba y nos vimos con un gol por debajo muy pronto".

Una derrota merecida para el Deportivo de A Coruña

Ángel Pérez, con un gol y una asistencia, y Lucas Boyé, con un gol tras fallar un penalti y otra asistencia, y Denis Suárez con otro tanto, recuperaron la sonrisa del Deportivo Alavés, que superó con contundencia por 3-1 al Deportivo A Coruña y volvió a ganar ocho jornadas después.

Los locales se adelantaron a los dos minutos y los gallegos, sin tirar a portería, igualaron antes del descanso con un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia. Lucas Boyé puso el 2-1 tras errar una pena máxima y Denis sentenció en la recta final.