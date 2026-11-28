Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 22:07h.

Mourinho vio una amarilla y sus ayudantes evitaron la expulsión

La clave de José Mourinho en el Real Madrid que no consiguieron Xabi Alonso ni Arbeloa

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El Real Madrid se marchó al descanso en su partido frente al Alavés por 0-1 en el tercer encuentro consecutivo en el que los blancos se veían por debajo en el marcador en el Santiago Bernabéu esta semana. Una primera parte tras la que los integrantes del conjunto madridista se marcharon enfadados al túnel de vestuarios y, entre ellos un José Mourinho al que tuvieron que separar cuanto antes para evitar que fuera expulsado por Soto Grado.

A pesar de que no hubo jugadas polémicas que llamaran la atención como posibles penaltis o goles anulados, los jugadores merengues pidieron varias faltas no señaladas por la intensidad del cuadro babazorro e incluso alguna amarilla no mostrada por el colegiado. Arda Güler reclamó una infracción de Denis Suárez con gestos lanzando el brazo y, posteriormente, el trencilla fue a recriminarle su actitud avisándole de que, a la siguiente, le mostraría tarjeta.

José Mourinho vio una amarilla y se jugó la expulsión

Esto terminó por encender a un José Mourinho que ya había protestado ostensiblemente durante la primera parte y acudió de nuevo al cuarto árbitro a pedirle explicaciones por el arbitraje en el Real Madrid-Alavés. Tanto que, en cuanto la pelota salió, Soto Grado acudió a mostrarle una tarjeta amarilla por estas quejas que, lejos de apaciguar al portugués, sirvieron para todo lo contrario.

Mou estalló y volvió a lanzarse a por el cuarto árbitro mientras varios miembros de su cuerpo técnico e incluso Rüdiger y Miltao le sujetaban y se lo llevaban de la acción haciéndole señas al colegiado principal de que todo estaba controlado impidiendo así la amenaza de viera una segunda cartulina que hubiera acabado en expulsión. Esto sucedió en el minuto 45 y, tras el pitido del descanso, Soto Grado se llevó la pitada del Santiago Bernabéu sin rastro del entrenador de Setúbal, que se marchó rápido hacia vestuarios.