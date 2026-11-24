Jude Bellingham reacciona al enfado de Mourinho en el vestuario contra el PSV: "Por eso fue"
El centrocampista inglés, protagonista en el triunfo blanco
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El Real Madrid venció este martes en la UEFA Champions League tras sufrir en la primera mitad. Las correcciones de José Mourinho al descanso, con varios cambios y jugadores señalados, acabaron siendo decisivas para consumar la remontada. Al término del choque, Jude Bellingham fue cuestionado por la charla del técnico luso en el vestuario.
El centrocampista inglés, con una clara sonrisa, respondió ante la cámara de ElDesmarque y reconoció el enfado de Mourinho: "Eh... era un poco enfadado, sí, un poco. No mal, ¿no? Hemos jugado un poco por debajo de nuestro nivel en la primera parte, por eso él se fue un poco enfadado".
En la parte superior de esta noticia puedes ver las declaraciones al completo de Jude Bellingham tras el triunfo del Real Madrid sobre el PSV en la UEFA Champions League.