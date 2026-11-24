Rueda de prensa posterior al Real Madrid - PSV

España se acerca a la plaza extra de Champions: clasificación y equipos beneficiados

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha atendido a Movistar tras la remontada ante el PSV Eindhoven (5-1), en un partido de dos caras que acabó en manita durante la segunda mitad. El técnico ha valorado el papel de Jude Bellingham admitiendo que quería darle descanso, no ha querido contar su charla del vestuario y ha destacado, entre otros, a Dean Huijsen en la salida de balón.

Valoración de la remontada: "15 puntos está muy muy bien, estamos casi, 3 o 4 puntos para no jugar el playoff. Importante en esta racha positiva de victorias. El segundo tiempo estamos hablando de mentalidad. Hemos hecho un par de cambios, Bellingham es un jugador diferente, nos da lo que no teníamos, pero colectivamente hemos estado muy bien en el segundo tras las difiultades del primero, sin ritmo, sin presionar, sin duelos individuales ni encontrar superioridades. Hemos presionado alto, línea defensiva alta, recuperación de balón, no han salido del centro del campo como en el primero".

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Qué ha dicho en el descanso: "El vestuario es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hemos hablado".

Los tres cambios del descanso: "Un poco de todo. Teníamos dos amarillas con Rüdiger y Tchouaméni en un partido con mucha transición y jugadores rápidos, era un riesgo. Los dos centrales que están jugando más están con más ritmo, intensidad, Huijsen es el mejor de todos sacando el balón, Konaté aprieta bastante bien. He pensado que eran cambios que nos podían ayudar".

Bellingham, cómo está tras su entrada: "Ha hecho un partido tremendo, ha hecho un gol increíble en una posición descoordinada. Hay jugadores que empiezan a sentir después de los partidos algo de fatiga y pueden jugar, pero quizá pensé mal que podría ganar sin él e intenté protegerle al máximo. Como tengo un banquillo extraordinario... Tenerle ahí ha sido clave".