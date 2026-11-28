Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 23:52h.

El tremendo cabreo de José Mourinho con Soto Grado que obligó a Militao y Rüdiger a sujetarle

El portugués expresó sin tapujos su opinión

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José Mourinho no iba a morderse la lengua en la rueda de prensa después de la derrota del Real Madrid contra el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu. El duelo estuvo cargado de polémica y acciones reprochables y el portugués dio su opinión sin tapujos. Se despachó con el árbitro y también con el equipo de Quique Sánchez Flores, a quien le reprocha un par de acciones del duelo.

Estas tuvieron que ver con el lanzamiento de dos balones desde el banquillo babazorro al campo que quedaron sin la sanción que Mourinho veía adecuada. Pese a que el técnico merengue destacó lo positivo del entrenador rival, no pasó por alto un detalle feo por parte del banquillo.

Las palabras de Mourinho ante la prensa

"Quique ha hecho su planteamiento que no era sorpresa para nosotros. Hemos entrenado ayer con la intención de habituarnos un poco a jugar contra un equipo que quería defender como ellos defendían. Han tenido también la suerte de que el árbitro ha sido muy permisivo con los tiempos, los parones", prosiguió para hablar de Quique.

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"No quiero ir muy lejos pero el árbitro ha sido permisivo al punto de que una regla clara en el fútbol de hoy, que si el banquillo mete un balón al terreno de juego es roja para el entrenador, porque no se sabe quién lo ha metido dentro, y son dos veces que meten el balón al terreno de juego. No ha sido Quique, yo he visto que no ha sido, obviamente, pero el árbitro ha sido muy permisivo con esto, con los cinco segundos y ellos han sabido tranquilizar el ritmo de juego, reducir el tiempo de juego útil y nos han complicado la vida. Enhorabuena a Quique por su comportamiento pero lo único que reprocho, que es feo, son los dos balones que han metido en el campo para parar el partido. Es la única cosa que ya nadie hace en el fútbol. Pero han hecho su planteamiento, han llegado un par de veces y han creado peligro".