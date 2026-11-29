Mourinho explica el cambio de Güler por Espí y niega polémicas con Arda o Vinicius: "No tenéis necesidad de historias"
Mourinho reconoce la falta de frescura y esquiva las polémicas en el Bernabéu
Las dos acciones que José Mourinho le reprocha al Alavés de Quique: "Ya nadie lo hace en el fútbol"
El Real Madrid ha sufrido un batacazo este sábado al caer derrotado por 1-2 ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu en un encuentro en el que José Mourinho ha terminado muy enfadado con Soto Grado, como ya demostró durante el partido. No tanto por el penalti que el VAR le ha quitado al equipo blanco, sino por la actitud del colegiado, y sobre ello ha hablado Mou en sala de prensa además del cambio que no ha gustado nada en el madridismo de Arda Güler por Espí dejando a Vinicius sobre el campo.
José Mourinho, tras el Real Madrid-Alavés
Cambio de Arda Güler por Espí: "Estábamos jugando contra un equipo que acumulaba gente en su zona defensiva. Un equipo que, cuando recuperaba balón, no la tocaba, su intención no era tener ni tocar balón, era jugar directo con sus jugadores ofensivos y transición en contraataque con los dos jugadores de banda. Nos faltaba presencia en área, estábamos tocando y girando balón pero no estábamos ocupando área. Pensé que Espí sería un solución contra un equipo que nos ha dado un partido diferente a todos los otros que han venido a jugar aquí. No es una crítica, lejos de ser crítica. Cinco atrás, tres por delante y todos cerrados. Nosotros con balón, toca y toca pro poca penetración. El cambo de Diomande era para dar amplitud por los dos lados y, cuando estaban Bernardo y Arda, que son dos jugadores parecidos como yo decía, son dos jugadores futboleros para tener el balón y girar pero el equipo no estaba encontrando espacios y no tenía presencia en área. Meto a Espí y, en ese momento, yo he pensado que sólo tenía dos opciones: sacar a Arda o a Vinicius. He pensado que Vinicius en una banda y Diomande en otra nos darían esa amplitud necesaria para poder crear más espacio y he pensado que Arda, con Bernardo, los dos iban a hacer exactamente el mismo tipo de trabajo cuando el equipo tenía el balón muy fácil y era muy difícil tener progresión y llegada al área.
Falta de frescura: "He sentido al equipo poco fresco pero es un poco que si cambias muchos jugadores para dar frescura al equipo tienes el riesgo de que las cosas no vayan bien. No he querido cambiar la estructura, he querido solo dar un poco de descanso a Diomande, que está jugando siempre y Bernardo que corrió 13 km. contra el PSV pero, al final, sí, ha faltado un poco de frescura. Pero nada, son decisiones mías. Hemos perdido puntos que no podíamos perder pero la vida continúa y, mañana, trabajo.
Penalti anulado y expulsión de Bellingham: "Mira, el penalti si te soy sincero, lo he visto en el banquillo y me ha parecido dudoso. Pero Jude dice que es penalti y dice que es penalti después del partido. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti, porque si el jugador después del partido dice que le han tocado, tengo que creer al jugador. En el iPad me ha parecido que podría ser un penalti exagerado pero, de momento, me quedo con esa sensación y con la certeza de lo que me ha dicho Jude".
Enfado con Soto Grado: "Este árbitro, vamos a ver a quién nos expulsa la próxima temporada porque, dos temporadas atrás, ha sido Mbappé, el año pasado Vinicius y esta temporada Jude Bellingham. A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta el poder, demostrar que se un fenómeno y ya está pero no quiero decir que perdemos por el árbitro. A no ser que el penalti sea penalti, como dice Jude. Ya está, yo estaba enfadado porque hay cosas que están tipificadas, que la propia UEFA nos dice a nosotros que son amarilla: la mano a la cara, el agarrón, cortar un contraataque... A Mbappé le cogen como en el rugby y no da amarilla, obviamente que estaba cabreado. No me gustó para nada el trabajo del árbitro pero no es por el árbitro el que hemos perdido. Hemos perdido por nosotros y, en este caso, por mí, que soy el jefe".
Arda Güler, enfadado tras el cambio: "Me parece perfecta la situación de un jugador que quiere jugar y le han cambiado. Me parece perfecto y normal y, si queréis hacer historia, tenéis mañana una muy simple que es la derrota del Real Madrid, no tenéis necesidad de buscar historias donde no hay cuando tienes una historia verdadera y objetiva, que el Real Madrid ha perdido".
Otra vez por debajo en el marcador: "Yo estoy aquí para intentar ayudar a los jugadores. Hay veces que lo consigo y hay otras que no, pero las cosas son así. Yo ya he intentado explicar lo que puedo explicar en este momento porque me falta ver el partido y rever y estar trabajando en el análisis del partido, que no tenemos tiempo para hacerlo. He estado simplemente hablando unos minutos con el staff pero es poco, necesito buscar respuestas. Hay una que para mí es clara que es que ha faltado frescura física. Hemos jugado contra un equipo que se ha organizado sólo para defender y ver si salía algo en contraataque. Repito, no es una crítica, pero necesito más respuestas y, para eso, necesito tiempo".
Silbidos a Vinicius tras el cambio de Arda por Espí: "Mi sensación es que, cuando el Real Madrid pierde, esta es la gran historia. Tenéis algo de qué hablar por lo menos hasta el miércoles. El Real Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado en el equipo, en los cambios... tenéis tantas cosas para decir de una cosa muy objetiva que se que el Real Madrid ha perdido contra el Alavés en el Bernabéu que no necesitáis inventar que Arda se ha marchado enfadado, que Vinicius ha sido pitado, que yo he sido pitado por no cambiar a Vinicius... no necesitáis historias. El Madrid ha perdido, dedicaos a analizar nuestra derrota. Las historias se buscan cuando las cosas van muy bien por necesidad de buscar historias, un poco de pimienta. Hemos perdido, es una situación muy dura para nosotros que vosotros tendréis seguramente que criticar y comentar... no vayamos por ahí. Vinicius ha estado como todo el equipo, hemos sido todos iguales. No creo que haya un único jugador que se pueda decir que ha sido mejor que los otros y, obviamente, el entrenador es el responsable, no existe otra historia".