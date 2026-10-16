El Tottenham pone precio al fichaje de Pedro Porro ante el interés de Barcelona y Real Madrid

Pablo Sánchez 16 OCT 2026 - 07:11h.

Pedro Porro también se pelearía con Cucurella en La Velada y da la cara por Ferran Torres: "Mucha gente le machacaba"

El conjunto británico no pondrá fácil su marcha

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La rumorología sobre futuros fichajes, así como las negociaciones entre clubes nunca cesan durante la temporada. Son muchos los equipos que adelantan trabajo durante estos meses para llegar a la ventana invernal o estival con mayor garantía para acometer una operación. En ese horizonte aparece el nombre de un futbolista español de la Premier League cuyo futuro podría estar ligado a LALIGA EA SPORTS. Hablamos de Pedro Porro.

El interés de Barcelona y Real Madrid en su fichaje ya es algo conocido, aunque quizá sea el conjunto blaugrana el que plantee con mayor insistencia esta posibilidad. Cabe recordar que su nombre ya sobrevoló el Camp Nou cuando existió la posibilidad de que Koundé saliera del club.

De cualquier forma, el Tottenham no quiere dejar pasar esta oportunidad sin hacer un movimiento. Pese a que su intención es la de seguir contando con el lateral extremeño, el club londinense habría puesto precio a su salida. Según cuenta el portal inglés TalkSport, el conjunto británico pide alrededor de 90 millones de euros para dejar marchar a un jugador con contrato en vigor. Con estos números sobre la mesa el Tottenham deja claro que no pondrá sencilla la marcha de Porro.

El primer acercamiento del Barcelona

Como decíamos, el interés del Barça en Pedro Porro es extensible al verano. Por aquel entonces, el futuro de Koundé estuvo en el aire y el club sopesó la idea de fichar a un sustituto. La opción del lateral del Tottenham era muy del agrado de Hansi Flick y se produjeron los primeros acercamientos con el entorno del jugador. Con contrato hasta 2031, el cuadro inglés estableció muy pronto sus condiciones económicas. De cara al futuro, la intención del Tottenham sigue siendo la misma.