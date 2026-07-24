Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 19:51h.

Diego, de cinco años, necesita un trasplante de médula ósea

El detalle de Pedro Porro con su abuelo que nunca olvidará: le regaló la medalla de campeones delante de sus paisanos

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El mundo del deporte es un hervidero de emociones para todos los aficionados, como ha quedado patente durante la conquista del Mundial 2026 por la Selección Española de fútbol, pero más emotivo aún es cuando todos se unen por una causa más importante. En este caso, la búsqueda de ayuda para el pequeño Diego, que necesita un donante de médula de manera urgente y que ha movilizado a un gran número de caras conocidas en Extremadura y toda España.

Diego Puerto, de cinco años y natural de Alcuéscar (Cáceres), padece una leucemia linfoblástica aguda por la que necesita un trasplante de médula ósea de manera urgente. El pequeño ha sufrido una recaída por la que su familia ha pedido toda la colaboración posible y el mundo del deporte extremeño y a nivel nacional se ha volcado.

Desde campeones del mundo de baloncesto como José Manuel Calderón o Berni Rodríguez a dos más recientes de fútbol como Pedro Porro, que ha compartido un vídeo del pequeño en su cuenta de Instagram, o Luis de la Fuente, que mandó un mensaje de ánimo al alcuesqueño: "Quiero decirte que recibas un abrazo muy fuerte, todo mi ánimo, toda mi fuerza, que vas a superar este pequeño contratiempo que tienes, tú eres muy fuerte".

Clubes como el Cacereño o el Extremadura y todo tipo de entidades y asociaciones o la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han pedido tu ayuda para esta causa. Cualquiera que desee colaborar puede ponerse en contacto con la Asociación de Donantes de Médula Ósea (ADMO) o con los números 924 27 16 46 o al 618 65 70 26 para ponerse a disposición.

Diego y su madre, Mari, han mandado un mensaje en redes sociales animando a que todos pongamos nuestro granito de arena para poder ayudarle: "Diego lleva luchando por segunda vez consecutiva con una leucemia y después de año y medio de tratamiento ahora ya necesitamos un donante de médula. En tus manos está que nos puedas ayudar. ¿Cómo se hace? Infórmate sobre donar médula ósea ('porque no duele nada', recuerda Diego). Es más sencillo de lo que parece y, para alguien como Diego puede significar toda una vida.

"Por favor, infórmate, regístrate como donante porque, si cumples los requisitos, quizás nunca llegues a conocer a la persona a la que ayudas pero estoy segura de que esa persona jamás va a olvidar que le diste una segunda oportunidad. Muchas gracias y esperamos tu ayuda con todas nuestras fuerzas. Y nosotros siempre estamos fuertes, lo vamos a conseguir", finalizan ambos con los puños en alto.

¡Todos estamos contigo, Diego!