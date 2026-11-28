Alberto Cercós García 28 NOV 2026 - 15:57h.

Marco Bezzcchi impone su increíble ritmo y Marc Márquez 'solo' puede ser decimotercero

Fernando Alonso se rinde ante Marc Márquez y agradece su esfuerzo en MotoGP: "Qué suerte haberte visto correr"

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La última carrera al 'sprint' de la temporada 2026 en MotoGP ha dejado una de las imágenes más surrealistas del fin de semana en Valencia. Marc Márquez, que partía desde la segunda posición de la parrilla, ha visto cómo su Ducati comenzaba a echar humo y acababa incendiándose justo antes de la salida. El semáforo no se apagaba y varios pilotos ya habían advertido de que algo no funcionaba correctamente. Márquez tuvo que apartar la moto, bajarse de ella y regresar al garaje para subirse a su segunda Ducati. La Dirección de Carrera retrasó el inicio y, después de todo el incidente, permitió al español conservar su posición en la parrilla, aunque con una consecuencia difícil de entender.

Los comisarios le impusieron una Doble Long Lap, una sanción que obligaba al campeón de Cervera a perder muchos segundos en dos pasos por la zona habilitada del circuito. La decisión provocó los silbidos del público de Cheste, especialmente porque el problema había comenzado por un fallo en el semáforo y no por una acción del piloto. Además, la carrera se redujo de trece a doce vueltas. En la reanudación, Márquez tuvo que incorporarse tarde a la parrilla y perdió cualquier opción de pelear por la victoria. Aún así, protagonizó una salida complicada, con un gran caballito, y se metió en la pelea por las posiciones delanteras.

Por delante, Bezzecchi aprovechó la oportunidad para imponer su ritmo desde la 'pole'. El italiano realizó una salida perfecta, mantuvo el liderato y abrió hueco desde las primeras vueltas. Jorge Martín se asentó en la segunda plaza, mientras que la caída de Raúl Fernández en la segunda vuelta alteró la pelea por el podio. Enea Bastianini terminó tercero tras contener a Ai Ogura en el tramo final. Marc cumplió la penalización, cayó hasta la zona media y acabó cruzando la meta decimotercero. Una 'sprint' marcada por el incendio, una sanción muy discutida y un Bezzecchi que cerró el sábado con otra victoria.

Así ha terminado la 'sprint' del GP de Valencia