Alberto Cercós García 29 NOV 2026 - 13:58h.

Pedro Acosta, en ElDesmarque, saca pecho de sí mismo antes de dar el salto a Ducati

La emotiva despedida 'a lo Marc Márquez' de Ducati que ha terminado en lágrimas: "Te hemos visto caer y levantarte otra vez"

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Pedro Acosta afronta un cambio importante en su carrera deportiva después de cerrar una etapa de seis temporadas junto a KTM. El piloto murciano se despide de una marca con la que ha conquistado dos títulos mundiales (uno en Moto3 y otro en Moto2) y ha dado el salto a MotoGP, pero también con la sensación de que los últimos años no han sido todo lo fructíferos que esperaba. Ahora comienza un nuevo desafío, con Ducati en el horizonte y una motivación renovada para volver a pelear por los objetivos más ambiciosos. En una entrevista concedida a Mela Chércoles para ElDesmarque durante el GP de Valencia de MotoGP, Acosta repasa su salida, analiza las dificultades vividas y explica qué espera de su próximo reto.

Pedro Acosta pone en valor todo lo conseguido junto a KTM, aunque considera que había llegado el momento de cambiar de aires. "Hasta los mejores matrimonios se separan. Al final han sido seis años muy bonitos aquí, han sido seis años en los que he podido tener dos títulos. Me dieron la oportunidad hace dos años en el equipo oficial de MotoGP. Pero ya era momento de buscar una nueva motivación, de buscar unos nuevos retos. Y ese reto llegará el lunes".

Los últimos años en KTM han sido especialmente complicados para Acosta por la falta de competitividad y los problemas que han rodeado al proyecto. "Han sido tres años de sufrir, han sido tres años de sufrir. Es verdad que me divertí mucho mi primer año en GasGas, al final no tenía presión, me salían las cosas medio decentes. Pero, como te digo, desgraciadamente nunca hemos tenido esa posibilidad de hacer una moto competitiva para intentar ese atraco al título. Han sido tres años un poco de corriente, de intentar cosas. Han pasado también muchas cosas alrededor de KTM y mías que ninguno hemos tenido el control de la situación, como los problemas económicos de 2025. Todas estas cosas han hecho que el río se vuelva más en contracorriente. En Valencia espero disfrutar, espero ver cómo me encuentro en el box, ver cómo me encuentro con la moto y hacer un día tranquilo, sin errores y ver cómo me encuentro".

Cambio de reglamentación y de equipo para Pedro Acosta

Acosta confía en que los cambios de reglamento permitan ver carreras más igualadas en MotoGP. "Creo que, sobre todo, tantos cambios ayudarán a que pilotos con mucha experiencia como Marc, como Fabio, gente rápida, empiecen un poco de cero. Empezaremos todos a ver quién se adapta antes. Entonces creo que con una moto algo más sencilla podremos ver batallas más bonitas un poco".

El piloto murciano destaca el aprendizaje de una temporada en la que ha conseguido resultados importantes pese a las limitaciones de su moto. "Creo que ha sido un poco lo que he cogido este año. Al final he tenido muy pocos errores personales. Creo que me he caído en una o en dos sprints. Me he caído solo en una carrera larga. Todo lo demás han sido problemas que han ido saliendo. Este año hemos cogido eso. Al final tenemos una moto que era muy poco competitiva y hemos llegado hasta tres carreras al final, a Qatar, luchándonos por el campeonato matemáticamente. Creo que estaremos preparados si tenemos la oportunidad".

Por último, Acosta reivindica su personalidad y agradece el apoyo de los aficionados que conectan con su forma de ser. "Creo que es muy difícil tener un personaje muy marcado. Yo solo soy como soy. Creo que es la gracia también de que los fans te elijan o no te elijan, porque vivimos en una época que nos peleamos mucho con la opinión externa. Creo que al revés, lo más natural del mundo es elegir cuando te gusta alguien y cuando no. Por eso cada uno tenemos opinión. Estoy muy contento de que la gente que elige seguirme yo los pueda llamar mis fans, porque creo que de mi carácter son bastante parecidos a mí".