Alberto Cercós García 29 NOV 2026 - 16:01h.

Marc Márquez ha recibido la llamada del Rey Felipe VI y su naturalidad le ha jugado una mala pasada

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Marc Márquez ha puesto el broche de oro a su trayectoria como piloto de MotoGP con un último podio en el Gran Premio de Valencia. El ilerdense ha terminado segundo en una carrera muy especial, la última de su etapa como piloto en activo, y ha recibido el cariño de todo el paddock y de los aficionados. Entre las muestras de reconocimiento también ha estado la del Rey Felipe VI, que ha querido felicitarle personalmente por teléfono. Una llamada que ha dejado una divertida anécdota por la forma en la que Marc ha respondido al monarca.

"Acaba de llamar el rey y, en vez de contestar 'hola, Su Majestad'; le he dicho 'hola, Felipe, ¿qué pasa?'", ha contado entre risas durante su última entrevista como piloto en DAZN. Márquez ha reconocido que se ha llevado una pequeña sorpresa con su propia respuesta, aunque ha conseguido salir del paso con humor: "Luego ya está dicho y ahora ya empezamos de usted. Pero bueno, la patinada se ha salvado, creo". Más allá del momento anecdótico, el ocho veces campeón del mundo de MotoGP se ha mostrado muy agradecido por el gesto del rey: "Me ha dicho que está muy orgulloso de mi carrera deportiva y que me recibe cuando quiera; a ver si pronto puedo ir a verle".

Marc Márquez y su emoción tras decir adiós

La conversación ha tenido lugar en una jornada cargada de emociones para un Marc Márquez que ha querido despedirse de MotoGP sobre la moto y subiendo al podio. "Es la última vez que me veréis en una entrevista vestido de mono de competición después de una carrera", ha explicado, dejando claro que, aunque termina su etapa como piloto, seguirá ligado a todo lo que ha construido durante estos años. "El Marc piloto acaba aquí, pero el Marc persona continúa", ha reflexionado.

El ilerdense también ha querido agradecer todo lo que le ha dado el motociclismo, más allá de los títulos y los éxitos deportivos. "Me ha enseñado unos valores en la vida que creo que son los mejores: el sacrificio, valorar las cosas, la constancia y, sobre todo, ser agradecido", ha señalado. Una despedida que ha resumido con una frase que define perfectamente el momento: "Gracias, pero todo esto lo tienen las personas. Cualquier persona luchando lo puede conseguir. Yo lo he luchado al máximo y espero que lo hayáis disfrutado".