La graciosa reacción que tuvo Fernando Alonso al ver que Marc Márquez anunciaba su retirada: "Pensaba que era IA"
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Fernando Alonso tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse, otra vez, de Marc Márquez. El piloto asturiano se encuentra este fin de semana en Qatar, donde vuelve a sufrir al volante de un Aston Martin que no termina de darle alegrías. La retirada del ocho veces campeón del mundo de MotoGP ha sido uno de los grandes temas de conversación del fin de semana y Alonso, reconocido aficionado al motociclismo, ha explicado cómo recibió una noticia que le dejó completamente sorprendido. De hecho, su primera reacción fue bastante curiosa: no sabía si estaba viendo un anuncio real o uno de los numerosos vídeos creados mediante inteligencia artificial que circulan por las redes sociales.
"Me pilló por sorpresa porque pensaba que había renovado uno o dos años más. Al principio no sabía si era verdad o no, porque como hay tantos vídeos de inteligencia artificial no sabía si era verdad", reconocía el piloto de Aston Martin en declaraciones recogidas por AS. Una sorpresa que rápidamente dio paso a la tristeza por perder a uno de los grandes referentes del motociclismo mundial. Alonso no ha escondido nunca su admiración por el talento del ilerdense y ha reconocido que, incluso como aficionado, disfrutaba especialmente de sus actuaciones sobre la moto: "Al final, como deportista y como aficionado a las motos, había carreras que ponía repetidas solo por ver lo que había hecho él. Era lo más emocionante de la carrera, muchas veces.
Del detalle del viernes al 'shock' por 'culpa' de la IA
El asturiano considera que MotoGP pierde a un piloto diferencial, de esos capaces de convertir cualquier domingo en un espectáculo independientemente de las circunstancias. "Vamos a echar de menos eso, aunque las razones creo que las ha explicado muy bien. Ha llegado el momento de parar y solo nos queda darle las gracias por todo lo que ha ofrecido en la pista, por toda esa magia, y desearle lo mejor en esta siguiente etapa", añadía.
Fernando Alonso ya había querido tener un detalle con Marc Márquez antes de estas declaraciones. El viernes, coincidiendo con el anuncio de su retirada, el piloto asturiano le había enviado un mensaje a través de Instagram para trasladarle su cariño y reconocimiento. Un gesto que demuestra la buena relación y la admiración mutua entre dos deportistas que han marcado una época en sus respectivas disciplinas. Aunque sus caminos nunca se han cruzado dentro de un mismo campeonato, ambos comparten una trayectoria extraordinaria y el reconocimiento de dos generaciones de aficionados al motor.