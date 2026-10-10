Ángel Torres avanza con LALIGA el fichaje de Dani Carvajal por el Getafe

Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 16:43h.

Ángel Torre reconoce como "finiquitados" los trámites con LALIGA

David Soria confía en la estrategía de Ángel Torres para fichar a Dani Carvajal: "A ver si se inventa algo"

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A pesar de que el mercado de fichajes cerró en LALIGA EA Sports el pasado 1 de septiembre, los distintos clubes pueden aún seguir incorporando agentes libres siempre que tengan fichas disponibles y esto ha llevado al Getafe a lanzarse a por la incorporación de Dani Carvajal. El futbolista madrileño está sin contrato desde que acabara su vinculación con el Real Madrid el pasado 30 de junio y Ángel Torres, antes del partido ante el Barcelona de este sábado, ha avanzado en palabras para ElDesmarque que LALIGA ya habría dado luz verde a su sueldo dentro del margen salarial y que la decisión final depende del internacional español.

Escucha a Ángel Torres en su llegada a la comida de directivas previa al Barça-Getafe en el vídeo de la parte superior de la noticia.