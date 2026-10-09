Pablo Sánchez 09 OCT 2026 - 09:36h.

Manu Carreño y el problema con el sueldo de Dani Carvajal en el Getafe: "Es donde él ha elegido jugar"

El equipo necesita refuerzos de cara a las tres competiciones

Compartir







Las opciones de que el Getafe termine cerrando el fichaje de Dani Carvajal siguen en el aire. Las contradictorias valoraciones de su presidente Ángel Torres sobre esta posibilidad chocan con el avance de las negociaciones con el jugador y LALIGA en el apartado económico. Todo apunta a que la opción es cada vez más factible para que el lateral diestro vista de azulón.

Uno de los que confía en que Dani Carvajal llegue al Coliseum es David Soria. El meta, durante una entrevista en El Larguero de la Ser, apuesta por el plan a seguir por Ángel Torres y recalca la necesidad del equipo de reforzar su plantilla ante el calendario que se avecina con tres competiciones por delante. "Viene bien hasta que venga a entrenar mañana. Nosotros estaríamos encantados, queremos que llegue gente porque creemos que necesitamos reforzar la plantilla, vienen meses muy duros. Un refuerzo como Carvajal con toda la experiencia, el nivel y todo lo que conlleva un jugador así sería un refuerzo de 10. Vamos a ver si el presidente se inventa algo y podemos llegar a un acuerdo. Creo que se va a dar", sentenció.

PUEDE INTERESARTE Dani Carvajal negocia su fichaje por el Getafe: operación avanzada y reconocimiento médico sobre la mesa

Luis Milla, Arambarri y Bordalás

Soria también habló sobre dos de las salidas que mayor vacío han dejado en el vestuario en el pasado mercado estival. Se trata de Luis Milla y Arambarri, dos futbolistas que el equipo echa en falta en la actualidad. "Nos daban mucho en todos los aspectos. Cambiar dos piezas tan importantes cuesta, llevaban muchos años y conocían al entrenador y al club. Tenemos que pasar un peaje por cambiar esa columna vertebral".

PUEDE INTERESARTE Los tres ofrecimientos que rechazó el Getafe, de Sergio Ramos a Morata

En cuanto al futuro de José Bordalás en el banquillo del Getafe, el arquero apuesta porque siga muchos años más. "Él aquí es el rey, es nuestro seguro de vida y esperemos que siga muchos años con nosotros".