Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 19:05h.

El lateral perdió a su padre en el accidente de Adamuz, hace apenas nueve meses

Marcos Llorente carga con dureza contra Óscar Puente tras otro accidente de tren: "Puto desastre"

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David Cordón, más conocido como Davinchi, ha expresado su dolor e indignación tras el nuevo accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo. Una tragedia que ha conmocionado a todo el país y ha solidarizado a cientos de miles de personas. El suceso ha hecho revivir al lateral del Getafe CF el sufrimiento que atravesó hace nueve meses, cuando perdió a su padre en el accidente de Adamuz (Córdoba). El futbolista ha publicado un mensaje en sus historias de Instagram en el que ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha denunciado la falta de sensibilidad que, a su juicio, reflejan determinadas actitudes ante este tipo de sucesos.

"Que Dios tenga en la gloria a todos los fallecidos en esta terrible tragedia. DEP", ha escrito el jugador azulón al comienzo de su mensaje, en el que ha reconocido lo duro que resulta para él contemplar cómo se repite una situación tan dolorosa en un intervalo tan corto. "Me resulta muy duro y difícil ver cómo se repite la misma situación que hace 9 meses", ha añadido Davinchi, que ha querido mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas del nuevo siniestro. "Compadezco a cada una de las familias afectadas y les mando el máximo apoyo y cariño", ha señalado.

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Davinchi, a Óscar Puente: "Somos personas con familias, no números"

Asimismo, la publicación del lateral del Getafe también contiene una crítica dirigida a las bromas sobre las incidencias ferroviarias protagonizadas recientemente por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Aunque Davinchi no menciona expresamente al político, sus palabras aluden a la polémica generada por una intervención televisiva en la que el ministro ironizó sobre los problemas de funcionamiento de Renfe: "Somos personas con familias, no números ni objetos para chistes donde se demuestra una frialdad incrédula", expresó el futbolista.

En aquel vídeo promocional, Puente aparecía en un ascensor que sufría una avería. Cuando una voz anunciaba que permanecería parado más tiempo de lo habitual por un problema técnico, el ministro respondía: "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya". La escena volvió a generar críticas tras conocerse el nuevo accidente ferroviario, especialmente por parte de quienes consideran que este tipo de comentarios resultan inapropiados después de la tragedia de Adamuz. Por último, sentencia el mensaje expresando que el país ya se está dando cuenta de lo que sucede: "En fin, España despierta".