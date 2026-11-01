Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 10:22h.

El argentino recupera un gran nivel en México

La anécdota de Lucas Ocampos con Matías Almeyda que cambió su carrera: "Me levantó por los aires"

Compartir







Un gol para toda la historia. Lucas Ocampos, exjugador del Sevilla, firmó un auténtico golazo este pasado sábado de madrugada ante Tijuana que, aunque no sirvió para ganar, sí le permite ser uno de los grandes candidatos al gol del año en toda Europa. Sus compañeros no se lo podían creer.

Amenazaba el reloj con llegar a la hora de juego cuando otro exsevillista como Óliver Torres miró al área y encontró, semidesmarcado a Lucas Ocampos.

Como si llevasen toda la vida jugando, el ex del Atlético de Madrid la puso al área y el argentino se sacó una preciosa chilena para meter el balón por toda la escuadra, generando no solo la alegría del tanto, sino la increíble reacción de compañeros y aficionados, que no se podían creer lo que habían visto.

PUEDE INTERESARTE Quién es Loren Luchino, el canterano argentino que entra en la convocatoria de Luis García Plaza

Con el también ex del Sevilla Matías Almeyda como técnico, Lucas Ocampos parece haber recuperado ese nivel que le permitió ser brillante en el Sánchez-Pizjuán y esta temporada, con este golazo incluido, ya suma siete goles y tres asistencias en 12 encuentros.

Monterrey, con Óliver Torres, Ocampos, Almeyda y otros ex de España como Andrada (ex Zaragoza) o Djurjevic (ex Sporting), se encuentra actualmente séptimo clasificado en la clasificación, a ocho puntos del líder -América- tras vencer seis encuentros y empatar otros tres en 14 disputados.