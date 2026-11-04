Alberto Cercós García 04 NOV 2026 - 18:52h.

El Comité de Competición da por finalizado el partido entre Tenerife y Andorra

Partido aplazado, emotivo minuto de silencio y ovación del Andorra para Jesús de Miguel sin Owono

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El Tenerife-Andorra ya tiene desenlace oficial. El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha tomado una decisión sobre los dos minutos que quedaron pendientes de disputarse en el Heliodoro Rodríguez López después de los gravísimos acontecimientos que marcaron el encuentro. Una resolución que llega después del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del conjunto tinerfeño, que perdió la vida este martes tras el terrible choque que sufrió con Jesús Owono, guardameta del Andorra. El organismo federativo ha decidido dar por concluido el partido con el resultado que reflejaba el marcador en el momento de la suspensión: 2-2. Por tanto, no será necesario que ambos equipos regresen al terreno de juego para disputar el tiempo restante.

La decisión pone punto y final a una situación completamente excepcional. El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, había comenzado con un Tenerife dominador, que llegó a ponerse 2-0 por delante. Sin embargo, el Andorra consiguió reaccionar en el tramo final y terminó igualando el marcador. El partido ya estaba cargado de tensión, con las expulsiones de Lautaro Bouzada y Dani Martín, cuando llegó la acción que lo cambió absolutamente todo. Owono salió de su portería para disputar un balón y golpeó con la rodilla a Jesús de Miguel, que cayó desplomado sobre el césped.

Lo que menos importaba, el resultado final

El colegiado reflejó en el acta que el portero había impactado sobre su adversario «con uso de fuerza excesiva» y le mostró la tarjeta roja. Los servicios médicos atendieron al delantero, que tuvo que ser evacuado en ambulancia. Ante la gravedad de lo sucedido, los futbolistas de ambos equipos comunicaron que no estaban en condiciones anímicas de continuar. Al día siguiente se confirmó la peor noticia: Jesús de Miguel había fallecido.

El Juez Único considera que las circunstancias son «absolutamente excepcionales» y que deben prevalecer las razones de humanidad, sensibilidad y respeto hacia la memoria del futbolista. En su resolución entiende que reanudar el encuentro supondría obligar a los protagonistas a regresar precisamente al escenario en el que ocurrió la tragedia. De esta manera, el 2-2 queda como resultado definitivo y ambos equipos suman un punto en la clasificación.