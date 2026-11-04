Manu Carreño pone en valor la actitud de Raphinha: “Ayer su cabeza estaba en Tenerife”

Fran Duarte Madrid, 04 NOV 2026 - 15:31h.

El presentador del informativo de ElDesmarque ha puesto en valor el gesto de Raphinha recordando a Jesús de Miguel tras ganar al Aston Villa

Silencio sepulcral en el Camp Nou en memoria de Jesús de Miguel y los fallecidos de Urda

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La jornada cuatro de la UEFA Champions League se ha visto tristemente marcada por la trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel. El delantero perdió la vida por un fuerte golpe en un partido y la noticia ha sacudido a todo el mundo del fútbol. Después de conocer una noticia así lo que menos había eran ganas de jugar un partido de fútbol, pero la UEFA se negó a una suspensión y tanto el Atlético de Madrid como el Villarreal o el FC Barcelona tuvieron que disputar sus partidos.

El resultado fue una noche de Champions atípica, sin ganas de celebrar las victorias y con la mente puesta en la reciente tragedia en Tenerife. Por eso Manu Carreño ha querido poner en valor el gran nivel mostrado por Raphinha con un doblete contra el Aston Villa a pesar de no tener ganas ni de celebrar los goles. El presentador le ha dedicado a él y a Jesús de Miguel el editorial del informativo de ElDesmarque mediodía en Cuatro.

El editorial de Manu Carreño elogiando a Raphinha

“3-0 ayer del Barça ante el Aston Villa. Enseguida veremos los goles y también el partido del Atlético y del Villarreal, las derrotas”, ha comenzado diciendo Manu Carreño en su editorial en ElDesmarque de Cuatro. “Pero destacan estos números de Raphinha. Estamos empezando noviembre y lleva 19 goles, empezando noviembre. Lleva eso en 13 partidos, nada más y nada menos que 15 en Liga y cuatro en Champions. Ayer marcó dos en la victoria del Barça, pero ni aun así, con ese doblete, con esa victoria y esos números, había ganas de celebración. Así reaccionó después de su primer gol, y es que ayer su cabeza, como la de muchos, estaba en Tenerife. Empezamos”, acaba sentenciando el presentador.