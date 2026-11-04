La imagen más viral de Joan Laporta: con chubasquero amarillo en el palco y al lado del Príncipe Guillermo

Redacción ElDesmarque 04 NOV 2026 - 10:07h.

Joan Laporta y el Príncipe Guillermo se tuvieron que resguardar del agua durante el FC Barcelona - Aston Villa

El padre de Lamine Yamal se vuelve loco con el gol de su hijo frente al Aston Villa: "Te quiero"

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Joan Laporta protagonizó anoche una de las imágenes más virales del FC Barcelona - Aston Villa de la Champions League. El presidente blaugrana apareció en el palco ataviado con un chubasquero amarillo para protegerse de la lluvia, y es que la cubierta del Camp Nou sigue sin estar terminada. Para más inri, prácticamente a su lado estaba el Príncipe Guillermo, reconocido aficionado del equipo villano, y que también tuvo que resguardarse del fuerte temporal bajo un gran abrigo. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.