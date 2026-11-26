Alberto Cercós García 26 NOV 2026 - 16:59h.

Tras la resaca de Portimao, Marc Márquez ya está en Valencia para cerrar un 2026 histórico

Así han vivido en Cervera el título de Marc Márquez: de los "nervios" en la carrera a la alegría de superar a Valentino Rossi

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Marc Márquez afronta el Gran Premio de Valencia con la tranquilidad de quien ya ha cumplido con creces sus objetivos deportivos de la temporada, pero también con la ambición de seguir disfrutando encima de la moto. El piloto de Cervera llega a Cheste después de conquistar su octavo título de MotoGP, una temporada especialmente significativa por todo lo que ha tenido que superar para volver a lo más alto. Sin embargo, todavía tiene una última oportunidad para poner el broche de oro a un 2026 inolvidable. Y aunque muchos ya empiezan a hablar de su próximo gran desafío, el undécimo Mundial, Marc tiene claro que no quiere precipitarse.

El objetivo deportivo para este último compromiso del calendario pasa por pelear por el podio. Márquez no esconde que le gustaría despedir la temporada con un resultado destacado, aunque tampoco quiere asumir riesgos innecesarios después de asegurar el campeonato. "Me gustaría acabar el fin de semana o acabar la temporada bien. Eso significa intentar luchar por ese podio", explicó en DAZN. El piloto de Ducati sabe que el trazado valenciano podría invitarle a buscar algo más, pero prefiere valorar las sensaciones sobre la moto antes de decidir hasta dónde puede llegar.

Marc Márquez, a por la guinda del pastel en Valencia

Además, Cheste tiene un aliciente añadido para la marca italiana: Ducati se juega el título de constructores y el español quiere contribuir a que el equipo cierre el curso con otro éxito. "Una de las razones de mantener esa intensidad es para ayudar a Ducati a luchar por ese título", reconoció. El Mundial de pilotos ya está resuelto, pero eso no significa que Márquez vaya a tomarse el fin de semana como un trámite. Llega con la concentración necesaria para competir y con ganas de celebrar ante la afición española un año que difícilmente olvidará.

También ha aprendido de Indonesia 2025, donde la pasada temporada llegó sin energía y terminó protagonizando un fin de semana marcado por las caídas y una lesión. Esta vez quiere combinar celebración y exigencia. "Vengo aquí con la chispa necesaria para tener esa alegría en pista e ir con la concentración", señaló. Y, mientras los aficionados ya le reclaman el undécimo título, el catalán insiste en que toca vivir el presente: "Quiero saborear bien el título de Portimao, quiero saborear bien este fin de semana y tendremos mucho tiempo para hablar de futuro". El podio y el título de Ducati son sus últimas motivaciones antes de cerrar 2026 con ilusión.