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Tres aficionados del Feyenoord ganan un premio con la ONCE antes de ver al Betis

Un aficionado del Feyenoord gana un premio con la ONCE antes de ver al Betis
Imagen de los aficionados del Feyenoord. Kiko Hurtado
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La vuelta de los aficionados del Feyenoord a Sevilla con motivo del encuentro de este miércoles en La Cartuja están dejando múltiples imágenes, muchas negativas y otras, como las captadas por ElDesmarque, de lo más curioso: la mañana previa... ¡jugando a los rascas!

Aunque la imagen que se esperaba de aficionados holandeses era en bares o con algunas cervezas de más, esta mañana hemos podido captar en ElDesmarque una imagen en la que se puede ver a varios aficionados del Feyenoord con un vendedor de la ONCE jugando a los rascas.

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Los tres seguidores holandeses acuden a la suerte para intentar subsanar los gastos que le provocará el viaje (y lo que no es el viaje) a Sevilla para ver a su equipo y tras una gran inversión, uno de ellos sale premiado.

Tres premios tras muchas pruebas

Como se puede ver en el vídeo superior de la noticia, los citados aficionados compran diferentes rascas, de diferentes precios y valores, hasta que uno de ellos consigue encontrar la suerte.

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Con uno de los juegos más caros, uno de ellos consigue 50 euros de premio, situación que provoca una pequeña alegría para los aficionados, que intentaban comunicarse en inglés con el vendedor de la ONCE, que va salvando preguntas como buenamente puede.

Los otros dos tampoco se fueron con las manos vacías y es que consiguen una cantidad menor a la de su compañero, pero se marchan igualmente felices.

Imagen del momentazo vivido en 'ElDesmarque'
Imagen del momentazo vivido en 'ElDesmarque'. ElDesmarque
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Desconocemos el destino de ese premio, aunque a buen seguro que tras recoger estos 50 euros, estos aficionados podrán tomarse alguna cerveza fría y alguna tapa sevillana por el centro de la ciudad antes de acudir a La Cartuja para presenciar el encuentro de su equipo.

Una curiosa y graciosa imagen antes de ver las habituales y repetidas cada vez que aficionados extranjeros vienen a Sevilla para seguir a sus respectivos equipos.

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