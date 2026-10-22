Pepe Jiménez Sevilla, 22 OCT 2026 - 09:38h.

El brasileño quiere ir poco a poco en la Champions League a pesar del buen inicio

Otro MVP para un Isco que alucina cada día con el Betis: "Se dice pronto"

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Nadie quiere marcharse de este tremendo e ilusionante Betis. Natan, hombre clave para Manuel Pellegrini, atendió a los medios de comunicación radiante tras el tercer triunfo conseguido en la Champions League y, entre otros muchos temas, fue cuestionado por su futuro, situación con la que el brasileño tiene pocas dudas: "Ojalá muchas más".

Relacionado con multitud de clubes este pasado verano, Natan tiene claro que el mejor lugar para seguir desarrollando su carrera es el Betis y es que aunque no es ajeno a los rumores, él lo deja "todo a mi agente, yo solo me centro en el juego", teniendo claro que "cuando llegué tenía que mostrar mi fútbol, tenía que quedar porque venía de préstamo. Pero poco a poco me adapté con la ciudad, con la afición, con el vestuario. Estoy muy contento con esto y ojalá pueda vivir mucho más".

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El resto de declaraciones de Natan

El buen momento del Betis en la Champions: "Estamos contentos, sabemos que va a ser un partido difícil. Yo miré el móvil ahora, vimos que estamos en quinto, pero no podemos quedar. Tenemos muchos partidos aún y ojalá que continuemos con muchas victorias".

Los objetivos del Betis en la Champions: "Sabemos que el final es más importante y pensamos bien. Ojalá tengamos constancia, pero sabemos que están lejos aún del campeonato, entonces es importante que pensamos bien y que podemos continuar. El primer objetivo es clasificar".

"Tenemos la cabeza tranquila de que podemos hacer un buen campeonato. Ojalá podamos llegar lo más lejos posible, poco a poco. No puedo garantizar que vamos a ser campeones, pero vamos a intentar lo máximo".

La figura de Isco Alarcón: "Yo creo que por él tirar el penalti es más tranquilo. Si fuese yo, me pondría nervioso, pero es nuestro mejor jugador, nuestro capitán. Entonces yo no miro y me pongo nervioso también, pero es nuestro capitán y sabemos que es segundo".

"Sin dudas, creo que dentro y fuera del campo es un gran jugador, una gran persona. Aprendemos todos los días con él, con varios jugadores. Tenemos muchos jugadores de calidad, un plantel increíble".

La calidad del Betis: "Tenemos a Gio, Dani, Anthony, Abidjan. Disfrutamos todos los días con estos jugadores. Llegué un poco con dudas de mi parte".