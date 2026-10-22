Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 07:48h.

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Dani Ceballos ingresó al terreno de juego cuando más quemaba el balón ante el Feyenoord y cumplió con creces su labor. El talentoso centrocampista volvió a salir desde el banquillo y demostró la jerarquía que demanda un gran escenario como la UEFA Champions League. Tras la media hora que disputó el pasado miércoles, el utrerano atendió a los medios en zona mixta.

Sus declaraciones fueron analizadas en El Chiringuito por Cristóbal Soria. El tertuliano sevillano, y reconocido sevillista, tiene claro lo que puede ofrecer Dani Ceballos a su Real Betis a lo largo de la temporada.

Cristóbal Soria avisa con Dani Ceballos en el Real Betis

Dani Ceballos tomó la palabra en zona mixta y recordó tiempos pasados en su querido Real Betis: "Pensaba cuando estaba aquí hace diez años en Segunda División, cuando íbamos al campo del Llagostera embarrado, cuando íbamos al campo del Recreativo de Huelva... eso es lo que recuerdo. Me pone ahora los vellos de punta al ver a toda esta gente disfrutar de lo que estamos consiguiendo".

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El mediocentro también explicó en qué punto físico se encuentra: "Está claro que no está siendo nada fácil para mí este comienzo. Yo creía que podía alcanzar el nivel de competitividad mucho antes, pero estoy contento entrando poco a poco con el equipo. El otro día dimos un paso adelante jugando 45 minutos y ya lo he hablado con el míster. Creo que poco a poco voy cogiendo más confianza. Hoy, a nivel individual, me he visto mucho más fuerte, con más piernas, y poco a poco se irá viendo al mejor Dani Ceballos".

Cristóbal Soria reaccionó al encuentro que realizó el centrocampista utrerano ante el Feyenoord en la UEFA Champions League y avisa del nivel que ofrecerá en el equipo verdiblanco: "Partidazo de Ceballos el tiempo que ha salido, se ha visto que está creciendo, que está yendo hacia delante como jugador y al Real Betis le va a dar mucho".

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