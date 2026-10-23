Basilio García Sevilla, 23 OCT 2026 - 12:38h.

El Betis presentó alegaciones por su futbolista, pero no han sido atendidas

Cuatro partidos para Facundo Bernal

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Malas noticias para el Real Betis Balompié y, en concreto, para Facundo Bernal. Este viernes, fecha habitual, se ha conocido la resolución del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, y este órgano no ha atendido las peticiones verdiblancas para rebajar la sanción que ha recaído en el uruguayo.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el miércoles una sanción de cuatro encuentros para Facundo Bernal tras su incidente con Lamine Yamal en el último y polémico encuentro liguero ante el FC Barcelona. Dos días más tarde, Apelación no ha atendido al recurso presentado por la entidad heliopolitana y ha ratificado la sanción, según ha adelantado Diario de Sevilla. La intención de los servicios jurídicos del club verdiblanco era que el incidente con Lamine Yamal fuera considerado como una actitud violenta y no como una agresión, lo que se sanciona con entre uno y tres encuentros de sanción. No ha sido estimado.

Así, y según ha podido conocer ElDesmarque, el Betis ha decidido que no pedirá la suspensión cautelar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pues entiende que sería más perjudicial que tuviera que cumplirla en otro momento menos indicado. Estudiará, eso sí, si vuelve a recurrir la sanción, pero sin solicitar esa suspensión de la misma. Así, definitivamente Facundo Bernal se perderá las citas ante el Celta, el Navalcarnero en Copa del Rey, Málaga y Elche en LALIGA EA Sports.

Es importante señalar que el mediocampista podría jugar ante el Sevilla el derbi, porque al ser sancionado con cuatro partidos, cumple uno de ellos en Copa del Rey. Sí podrá participar antes del parón en el partido ante el Borussia de Dortmund en Alemania, de la jornada 4 de la UEFA Champions League, siempre y cuando Manuel Pellegrini lo estime oportuno. Además, lo más probable es que vuelva a ser convocado por Uruguay para sus partidos del mes de noviembre.

Facundo Bernal, al margen

Mientras tanto, el futbolista ha sido noticia este viernes en el entrenamiento del Betis también por un tema negativo. El uruguayo se tuvo que retirar del entrenamiento por unas molestias. Aunque no se han encendido las alarmas en el club, el futbolista ha hecho trabajo específico para intentar que esas molestias no vayan a más y se ha decidido no tomar ningún riesgo ante la situación que vive a partir de ahora con su sanción.