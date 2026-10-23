Héctor Bellerín, ausente en la penúltima antes del Celta

Pepe Jiménez Sevilla, 23 OCT 2026 - 11:01h.

El lateral se uniría a las bajas de Facundo Bernal, Cucho Hernández y Junior Firpo

Héctor Bellerín interpone una querella contra Iñaki Angulo y el Betis le denuncia a Antiviolencia

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El Betis volvió al trabajo este viernes tras la cita en Champions League ante el Feyenoord y lo hizo, además de con una gran resaca emocional, con la ausencia de Héctor Bellerín, lateral diestro que, si no se ejercita este viernes, se perderá la cita ante el Celta este fin de semana.

La ausencia de Héctor Bellerín, aún por confirmar, se uniría a las de Facundo Bernal, sancionado para los próximos cuatro encuentros y también con ciertas molestias físicas, Cucho Hernández y Junior Firpo, ambos lesionados.

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Como decíamos, Héctor Bellerín no ha sido el único -respecto a novedades- que no se ha ejercitado este viernes y es que Facundo Bernal, tras la charla inicial de Manuel Pellegrini, se ha retirado del verde quejándose de ciertas molestias en el gemelo. El mediocampista, a la espera de Apelación, está sancionado para los próximos cuatro encuentros, por lo que no se arriesgará con su físico.

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El que sí debería entrar en la lista de convocados sin problemas e incluso podría tener minutos es Aitor Ruibal, jugador que bien podría dar descanso a Ángel Ortiz -que apuntaría a titular sin Bellerín- o incluso a Troy Parrott, que se ha quedado como único delantero tras la lesión del Cucho Hernández.

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Manuel Pellegrini atenderá a los medios de comunicación este sábado a mediodía y, intentando olvidar la polémica vivida ante el Barça y la emoción de la Champions League, analizará toda la actualidad de su equipo antes de actualizar, posiblemente, el parte médico de un plantel que sabe que necesita a todos sus jugadores en este tramo tan exigente de la temporada.