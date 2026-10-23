Pepe Jiménez Sevilla, 23 OCT 2026 - 08:53h.

Manuel Pellegrini podría introducir múltiples cambios en su alineación

El Big Data predice el final de la Champions tras la jornada 3: el Betis amenaza al Barcelona

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El balón vuelve a rodar en LALIGA EA Sports. Tras un fin de semana lleno de polémicas en citas como la vivida en La Cartuja o en el Santiago Bernabéu, la máxima competición española vuelve con auténticos partidazos como el que protagonizarán Celta y Betis, que podrían introducir múltiples novedades en sus alineaciones para conseguir los tres puntos.

Porque ni las citas en Europa, donde ambos equipos han jugado (Celta en Europa League y el Betis en Champions League) han permitido a los aficionados desconectar de todo lo que ocurrió la pasada semana y esperan que este fin de semana el protagonista, al fin, sea el balón.

Las novedades del Celta ante el Betis

Sin contar la Europa League, el Celta llega a la cita ante el Betis en un buen momento en LALIGA. El conjunto de Claudio Giráldez acumula seis encuentros consecutivos sin perder y el triunfo logrado ante el Deportivo Alavés empieza a permitir a los celestes pensar en algo más que la zona media.

Para la cita, el técnico no podrá contar con los conocidos lesionados Borja Iglesias, Miguel Román, Starfelt, Álvaro Núñez ni El-Abdellaoui, por lo que cualquier aficionado celeste podría imaginar, al menos en líneas generales, lo que presentará su equipo en Balaídos.

Para la portería, Radu; Javi Rodríguez, Lago y Cáceres formarían la primera línea; con Carreira, Moriba, Burcio y Hugo Álvarez en la segunda; dejando que Durán, Swedberg y Jutglá completen el once.

Las novedades del Betis ante el Celta

Por su parte, obviando Europa, el Betis llega al encuentro tras caer ante el FC Barcelona en el famoso encuentro de la polémica, pero en uno de sus mejores momentos en la historia reciente. El conjunto bético sigue en la zona alta por mérito propio y espera poder volver a sumar ante el Celta para mantenerse ahí arriba.

Manuel Pellegrini no podrá contar para esta cita con Facundo Bernal, que cumplirá su primer encuentro de sanción, ni con el Cucho Hernández -lesionado-, ni con Junior Firpo -lesionado-, aunque sí esperamos varios cambios respecto a lo presentado ante el Feyenoord.

En portería se mantendría Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan y Fran García formarían la defensa; para el centro del campo, Marc Roca junto a Deossa y Lo Celso; y arriba, en ataque, Antony, Abde y Parrott.