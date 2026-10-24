Álvaro Borrego 24 OCT 2026 - 14:05h.

El entrenador reconoce que el malagueño ya juega sin dolor, sin tener que infiltrarse, y cada día lo ve mejor

Pellegrini explica los problemas que está teniendo Antony: "Exceso de ansiedad"

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Isco Alarcón vuelve a jugar sin dolor. Algo que el propio futbolista llegó a pensar que igual no ocurriría. Es el gran premio al sacrificio, a la resiliencia, al no rendirse. 498 en tres temporadas son los días que se ha perdido el malagueño por lesión, con varios pasos por quirófano entre medias. Un calvario que por momentos le hizo perder la ilusión por el fútbol, aunque como él mismo reconoció el Real Betis le salvó y le ayudó a no tirar la toalla. Atrás quedan esos meses jugando con dolor, condicionado por el miedo a una recaída y esa serie de partidos en los que tenía que inyectarse para poder tocar la pelota. Un sufrimiento que quedó en el pasado, según ha reconocido el propio Manuel Pellegrini.

Cuestionado por el nivel de Isco Alarcón, el entrenador mostró la felicidad que le produce verle jugar sin dolor y cada vez más en forma, aunque Pellegrini nunca tuvo dudas: "El nivel de Isco uno no puede no esperarlo. El problema es que esperaba que se regulara su lesión, que es lo que le molestaba, que no le permitía entrenar de forma normal. Jugar con dolor es complicado, inyectarse todos los partidos para evitar ese dolor era muy difícil que pudiera mantener una campaña así. Por suerte ahora ya no lo necesita. El dolor pasó y seguimos viendo la calidad que tiene él, pero ya en forma más continuada y con más minutos".

Ahora Isco Alarcón es el máximo goleador del Real Betis. El astro malagueño acumula ya cuatro goles y una asistencia, habiendo participado en los tres triunfos de Champions y especialmente con ese doblete ante Osasuna. A pesar de que a Isco le han llovido golpes de todos los colores en los últimos años, nada ni nadie puede quitarle la ilusión. Lo demuestra en el campo y también en los micrófonos, como reconoció después de su brillante partido contra el Oporto. “Soy muy cabezón. Me han dado muchas veces por muerto, me niego. Quiero seguir luchando, disfrutando por lo que más me apasiona y mientras tenga energía y me respeten los dolores voy a seguir”, aseguraba.