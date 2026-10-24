Álvaro Borrego 24 OCT 2026 - 13:31h.

El entrenador reconoce no tener "un once definido" y esa competencia le permite al equipo "tener garantías" en cada partido

Pellegrini explica los problemas que está teniendo Antony: "Exceso de ansiedad"

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Celta de Vigo - Real Betis, que se disputará este domingo a partir de las 16:15 horas en Balaídos. Tres días después del triunfo en Champions el entrenador hizo repaso al estado del equipo, que todavía debe afrontar cinco partidos en quince días. Un carrusel de compromisos que le obligará a seguir dosificando esfuerzos, de ahí que sean seguros entre cinco y seis cambios para este próximo encuentro doméstico. Aun así el técnico no quiere perder el foco, consciente de lo que un triunfo supondría para mantener su posición de privilegio en LALIGA. En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del chileno.

Qué espera del Celta: "Pueden ser distintos los nombres (habrá rotaciones), pero la mecánica se mantiene y aunque dependa de los jugadores el sistema funciona. Es algo a saber, a considerar, pero lo que marca desequilibrio son los jugadores y tienen un plantel que le permite al técnico hacer rotaciones".

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El Celta solo tendrá un entrenamiento: "Aunque venga con retraso, tiene la moral muy arriba tras ganar en el campo del Celtic, que se hace respetar en casa, horas más o menos de descanso y hay desgaste del jueves al domingo, pero no es decisivo para la competición ni esperamos que sea un partido más fácil".

Cucho, descartado antes del parón: "Junior (Firpo) está avanzando y la semana que viene se integrará con el plantel y a Cucho difícil que vuelva antes del parón. Hay que ver su evolución, es un tema muscular y diría que para esa fecha estaría".

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Dani Ceballos sigue dando pasos: "Se ha ido incorporando al funcionamiento futbolístico, es un tiempo largo sin entrenar ni haber jugado. Va por el camino correcto, ha ido mejorando sus prestaciones y ya veremos cómo va evolucionando el futuro en cuanto a minutos".

Pellegrini pone en valor la plantilla del Betis: "Estoy muy contento con la plantilla que tenemos en estos momentos como lo estaba con la de años anteriores, es injusto comparar un momento con otras temporadas. La pasada temporada se llegó a Champions. Unos años atrás ganamos la Copa, llegamos a Europa, son momentos distintos, no hay que comparar. Ahora la plantilla pasa un buen momento y eso me permite tener más variantes. No hay un once titular, porque todos cuando salen están con un rendimiento alto y es lo que uno exige todos los días en los entrenamientos. Tenemos que mantener esos rendimientos individuales en las tres competiciones. Para mí es más fácil hacer rotaciones mientras estén todos involucrados

Isco ya juega sin dolor: "Del nivel de Isco uno no puede no esperarlo, el tema era la lesión que jugaba con dolor, inyectándose para jugar, era muy difícil, ahora no lo necesita, el dolor pasó y podemos verlo con más minutos".

Lo Celso da un paso al frente: "Gio jugó un rato contra el Barça, metió un buen gol aunque fuera anulado, dejó mano a mano a Abde, uno a Cucho también, más no se le puede pedir en calidad. Después hizo trabajo de equipo y se fue adaptando, igual que Dani Ceballos se va adaptando y va teniendo minutos. Son muchos partidos y entre todos tenemos que sacar esto adelante".

Lo Celso en banda derecha: "Creo que los mediocentros de calidad cuando van a una banda hacen mucho daño al rival, lo hice con Canales, con Cazorla, en todos los equipos que estuve había un 10 que hacía daño desde banda como también pueden hacer Fidalgo o Ceballos".

¿Falta un pivote? "Se habló con anterioridad, hay cierto déficit. Así como pudimos formar a Marc Roca para que fuera mejorando veremos quién se adapta y lo veremos con el correr de los entrenamientos. A Marc justamente lo hemos ido adaptando a esa posición y lo ha hecho muy bien. Son muchos partidos y sin Facundo hay que buscar alguna alternativa, iremos viendo partido a partido y quién podría reemplazarlo".

El buen momento del equipo: "Eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Todos los equipos pasan momentos más complicados o menos complicados durante la temporada. Es raro, el equipo tiene una regularidad completa. A nosotros nos ha tocado pasarla en todas las temporadas y hemos sabido superarla. Ojalá esta temporada no nos sucediera, pero si sucede, vamos a intentar, como siempre, tratando a través del trabajo, de irlo mejorando".