Fran Fuentes 24 OCT 2026 - 20:34h.

El técnico celeste se deshace en elogios hacia el conjunto verdiblanco

Pellegrini confirma la gran noticia de Isco Alarcón

Compartir







Claudio Giráldez ha comparecido en sala de prensa antes del partido del Celta de Vigo frente al Real Betis. El técnico celeste, amén de valorar las pocas rotaciones que está pudiendo hacer este curso, ha elogiado al conjunto verdiblanco, que es quinto y lleva nada menos que nueve de nueve en la UEFA Champions League. De este modo, el entrenador celtista advierte que tienen una gran calidad en su plantilla y que será un rival sumamente peligroso. Del mismo modo, echa un capote a Iker Losada, descarte habitual de Manuel Pellegrini y a quien el propio Giráldez conoce muy bien. A continuación, sus palabras.

Valoración Sobre el Betis: "Probablemente sea uno de los mejores equipos de su historia. Estoy de acuerdo en que está en un gran momento. Lleva muchos años seguidos con el mismo entrenador, compitiendo en Europa año tras año. Este año está en Champions y empezó muy bien. Hasta la derrota del otro día contra el Barça, estaba segundo o tercero en Liga. Ahora es cuarto, por detrás de "los tres grandes". Tiene muy claro lo que es, mucho talento y muchos recursos. Creo que ha fichado muy bien. Además, ha incorporado jugadores con experiencia que le dan poso y jóvenes que aportan un plus de energía. Es un equipo muy difícil de contrarrestar. Si no le quitas la pelota, es muy complicado pararlo. Creo que ahí estará una de las claves, como también nos muestran los antecedentes contra ellos. Hemos tenido momentos en los que hemos sufrido muchísimo y otros en los que los hemos dominado. Cuanto más seamos capaces de tener el balón, más cerca estará nuestra victoria, aunque también son muy buenos al contraataque".

PUEDE INTERESARTE Ocho bajas confirmadas y una gran novedad para el Celta - Betis

Un día menos descanso que el Betis: "Sí, se lo han ganado. Ellos han jugado en Champions y tienen un día más de descanso, en este caso casi dos, por lo que nos ha pasado con el viaje de vuelta. Es verdad que el Betis tiene una idea de juego muy asentada, una manera de jugar muy clara y muy habitual. Creo que la diferencia estará más relacionada con el descanso físico y con los cambios de jugadores que puedan hacer durante la preparación del partido. Nos conocemos mucho y nos hemos enfrentado muchas veces. Es importante que acertemos con la energía, con los jugadores que salgan de inicio y con los cambios. Creo que ahí estará la clave del partido, sobre todo en quién consiga imponerse a través del balón y de la fluidez en la circulación. Me gustó mucho el equipo el otro día. A diferencia de otros partidos, creo que hay dos versiones muy distintas. Evidentemente, los contextos también son diferentes: el otro día el balón volaba y las condiciones eran muy adecuadas para que circulase más rápido. Estuvimos mucho más precisos, mejor ubicados y con un ritmo físico y mental mejor. Creo que nos tiene que servir de referencia y ojalá consigamos repetirlo en casa.

Cómo ve el ostracismo de Iker Losada: "Es un jugador que sabéis que es de mi agrado. Entiendo que el Betis tiene una plantilla descomunal, con muchísimos recursos, especialmente en la zona ofensiva. Él tiene que seguir trabajando. Sé que es un jugador insistente en ese aspecto, que nadie le ha regalado nada y que ha pasado por momentos complicados a lo largo de su carrera. Ahora le toca vivir esta situación en el Betis, en un equipo de Champions y con más madurez. Tiene que relativizarlo y seguir confiando en sus condiciones. Desde aquí le mando un abrazo y le digo que disfrute de estar jugando en un equipo de Champions y de estar consolidado en la élite".

Las claves tácticas para ganar al Betis: "Tenemos que jugar a un ritmo muy alto, saber cómo presionan y conseguir que el partido se desarrolle cerca de su portería. Debemos entender las ventajas que vamos a tener y los perfiles de los jugadores que pueden saltar a presionar. En función de su alineación, será importante identificar dónde podemos disponer de más tiempo con el balón. Tenemos que ser valientes para salir de sus presiones: meter la pelota por dentro, salir por fuera y atacar los espacios. Debemos conseguir que el Betis sea un equipo largo, que tenga que correr hacia atrás y replegarse. Para ello, tenemos que jugar con la viveza y el entendimiento que tuvimos en Celtic Park o en otros momentos de la temporada, como contra la Juventus. Son rivales capaces de cambiar sus presiones y de adaptarse, por lo que debemos saber interpretar esas situaciones. El Betis quiere tener la pelota y será agresivo en muchos momentos. Sin embargo, sabemos que también puede sufrir cuando tiene que correr hacia atrás, porque no está acostumbrado a defender en bloque bajo. Creo que esa será una de las claves del partido.